Deprem bölgesinde elektrik kesintileri aşı soğuk zincirini vuruyor: "Büyük endişe hakim"

Maraş merkezli depremlerin üzerinden bir yılı aşkın zaman geçti. Bölgede sağlık hizmeti vermeye çalışan çok sayıda ASM'nin sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle de aşı soğuk zincirinde sıkıntılar oluştuğu belirtildi. CHP'li Kara, "Aşıların saklanmasında büyük endişe hakim" dedi

HABER MERKEZİ

6 Şubat depreminin ardından 14 ay geçti. Depremde çok sayıda Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Hasarlı olan ASM'lerin de yenilerinin yapılmadığı, konteyner kentlerde görevlendirilen aile hekimlerine gönderilen temizlik malzemesi, tansiyon aleti, steteskop ve otoskop gibi malzemelerde de büyük bir tedarik sıkıntısı yaşandığı vurgulandı. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, en önemlisi sorunlardan birinin tüm Aile Sağlığı Merkezleri'nde elektrik kesintileri nedeniyle aşı soğuk zincirinde sıkıntılar oluştuğunun dile getirildiğini vurguladı.

Deprem bölgesindeki ASM'lerin durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle soru önergesi veren Kara, Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın raporuna dikkat çekti.

Kara “Depremin üzerinden 14 ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen bölgede temel sağlık hizmetlerini sağlayan ASM'lerin ve çalışanlarının sorunlarının çözümüne dair somut gelişmeler yaşanmamıştır" dedi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın 5-6-7 Şubat tarihlerinde Maraş ve ve Hatay’a yaptıkları ziyaretler sonucunda oluşturdukları raporu anımsatan Kara "Buna göre aile hekimleri ve aile sağlığı ebe hemşireleri yaşanan enflasyonist ortam ve konut yetersizliği nedeniyle barınma sorunu yaşamaktadır. Rapora göre; Hatay’da 196 Aile Sağlığı Merkezi'nden 57’si kullanılamaz hale gelmişken, Maraş'ta ise 126 Aile Sağlığı Merkezi'nden 19’u kullanılamaz hale gelmiştir. Raporda belirtildiği üzere yıkılan ya da ağır hasarlı hale gelen sözü geçen ASM'lerin yerlerine yenileri inşa edilmemiştir. Maalesef depremde birçok Aile Sağlığı Merkezi'nin malzemeleri zarar görmüş ya da çalınmıştır. Çalışanlar zorunlu olarak kendi malzemelerini kendileri edinmeye çaba göstermektedir. Konteyner kentlerde görevlendirilen aile hekimlerine gönderilen temizlik malzemesi, tansiyon aleti, steteskop ve otoskop gibi malzemelerde de büyük bir tedarik sıkıntısı yaşanmaktadır. Ancak en önemlisi tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde elektrik kesintileri nedeniyle aşı soğuk zincirinde sıkıntılar oluştuğu dile getirilmektedir. Aşıların saklanması konusunda büyük bir endişe hakimdir" diye konuştu.

ÖZLÜK HAKLARI İYİLEŞTİRİLMELİ

Aile sağlığı merkezi çalışanlarının özlük hakları konusunda mağdur edildiğini kaydeden Kara, aile hekimleri ve ebe hemşireler özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Kara "Ayrıca, deprem sonrasında birim değiştiren hekim, ebe ve hemşireler için bu uygulamanın yapılmadığı ve büyük bir hak kaybına yol açtığı ifade edilmektedir. Bu uygulamanın yeniden değerlendirilmesi ve uzatılması talep edilmektedir. Aşı oranlarının düşük olduğu gerekçesiyle de mobbing yapıldığı iddiaları dile getirilmektedir. Deprem bölgesinde kayıtlı nüfusa ulaşmakta zorlanan aile hekimliği birimleri bu konuda mağdur edilmektedir" dedi.