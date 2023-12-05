Deprem bölgesinde sağlığa erişim uygulamalarının süresi uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde sağlığa erişim uygulamasının süresinin 30 Nisan 2024'e uzatıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından deprem bölgesine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentlerde sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresi 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Açıklamada, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde de kurumla sözleşmeli sağlık sunucularına müracaat edilmesi ve doğal afet provizyonu alınması halinde Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden “ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi, tıbbi malzeme, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı alınmayacağı bilgisine yer verildi.

Bakan Işıkhan, kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında (eczaneler/merkezler) zorunlu statik IP uygulamasının kaldırıldığını ifade etti.