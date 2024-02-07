Deprem bölgesinde tehlikeler sürüyor

Haber Merkezi

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi depremin yıldönümünde yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada 6 Şubat’ta meydana depremlerin ardından 1 yıl geçmesine rağmen çevresel tehlikelerin hâlâ devam ettiği belirtildi.

İktidarın oy uğruna insanların evlerini mezarlığa çevirdiği belirtilen açıklamada, “Deprem ve sel gibi doğa olaylarını ‘asrın felaketi’ne, ‘doğal afet’e dönüştüren ne kader ne de takdir-i ilahidir. Rantın temel politika haline gelmesi, 21 yılda çıkarılan yedi imar affıyla on ilde 294 bin kaçak yapının yasallaştırılması, doğa olaylarını afete ve felakete dönüştürmüştür” ifadeleri yer aldı.

Bu yıkıcı felaketten yalnızca depremzedelerin etkilenmediğini belirten açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bir özne olarak doğanın kendisi de iktidarın yanlış uygulamalarının sonuçlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Deprem bölgesinde bulunan tarım alanları, zeytinlikler ve biyolojik çeşitlilik bakımından büyük öneme sahip yaklaşık 40 adet Önemli Doğa Alanı gibi doğal ekosistemler milyonlarca ton enkaz atığına maruz bırakılmıştır.”