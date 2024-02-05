Deprem bölgesinde yarın (6 Şubat 2024) okullar tatil mi?

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremin yıl dönümünde deprem bölgesinde Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da yaşayan öğrenci, öğretmen ve veliler deprem bölgesinde yarın okullar tatil mi sorusunu gündeme getiriyor. Konuyla ilgili Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay valilikleri açıklamada bulundu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu afetin birinci yıl dönümünde yurttaşlar Deprem bölgesinde yarın (6 Şubat 2024) okullar tatil mi sorusunu gündeme getiriyor. Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay valilikleri Deprem bölgesinde yarın (6 Şubat 2024) okullar tatil mi sorularına ilişkin açıklamalar gerçekleştirdi.

Deprem bölgesinde yarın (6 Şubat 2024) okullar tatil mi?

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde Malatya, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta eğitim ve öğretime 6 Şubat'ta ara verilecek.

ADIYAMAN VALİLİĞİ KARARI AÇIKLADI

Adıyaman Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla eğitim öğretime yarın ara verildiğini duyurdu. Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle anma programları düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Salı günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize de her türlü kolaylık sağlanacaktır."

KAHRAMANMARAŞ’TA FELAKETİN YILDÖNÜMÜNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA

Konuyla ilgili Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “06 Şubat 2023 tarihinde, ilimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıldönümü olması sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacak. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul/kurumlarda eğitim ve öğretime 06/02/2024 tarihinde bir (1) gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

GAZİANTEP VALİLİĞİ AÇIKLADI

Gaziantep Valiliği’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle 06 Şubat 2024 günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

MALATYA'DA DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Malatya Valisi Ersin Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin yıldönümü dolayısı ile ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısı ile yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde tüm resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde 1 gün ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

HATAY

Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu kentte afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiğini duyurdu.