Deprem bölgesindeki bazı illerde sigorta prim borcu ödeme tarihi ertelendi

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde sigorta primini kendisi ödemekle yükümlü yurttaşların, prim borcu ödeme süresin 31 Mayıs 2024'e ertelendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde sigorta primini kendisi ödemekle yükümlü yurttaşların, prim borcu ödeme süresinin 31 Mayıs 2024 tarihine ertelendiğini açıkladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen illerimizde vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki iş yerleri ile primini kendi ödemekle yükümlü sigortalıların 6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılının tamamı ve 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarına ait prim borçlarının ödeme süresini 31 Mayıs 2024 tarihine erteliyoruz.

Ayrıca, bu il ve ilçelerde afet kapsamında yer alan işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki başvurularını 31 Temmuz 2024 tarihine kadar yapabilmesine ve borçlarının ilk taksidini, başvuruyu takip eden ay sonuna kadar, diğer taksitlerini ise bu taksidi takip eden aylık dönemler halinde ödeyebilmesine imkan sağlıyoruz."