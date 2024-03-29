Deprem bölgesindeki elektrik dağıtım şirketlerinin borçları ertelendi
EPDK'nin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen kentlerdeki 4 elektrik dağıtım şirketinin avans ödemelerinin ertelenmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), deprem bölgesindeki elektrik dağıtım şirketlerinin borçlarını erteledi.
EPDK, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Maraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, bölgede faaliyet gösteren 4 elektrik dağıtım şirketi için "borç erteleme" kararı verdi.
EPDK'nın AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ve bölgede faaliyet gösteren tedarik şirketlerinin avans ödemelerinin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine ilişkin verdiği karar Resmi Gazete'de yayımlandı.