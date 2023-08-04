Deprem bölgesindeki esnafın Halkbank'a olan borçları 6 ay ertelendi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile deprem bölgesindeki esnafın Halkbank'a olan kredi borçları 6 ay daha ertelendi.
Deprem bolgesindeki esnafın Halkbank'a olan kredi borçları 6 ay daha ertelendi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre erteleme için başvurular, 6 Ağustos'ta başlayıp 3 ay sürecek.
Ertelemeden faydalanacak 64 bin 191 esnafın toplam borcunun 9,5 milyar lira olduğu belirtiliyor.
Deprem bölgesindeki esnafların, uygulamadan faydalanabilmeleri için depremden etkilendiklerine dair bir belgeyi bankaya sunması gerekiyor.