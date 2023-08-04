Deprem bölgesindeki esnafın Halkbank'a olan borçları 6 ay ertelendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile deprem bölgesindeki esnafın Halkbank'a olan kredi borçları 6 ay daha ertelendi.

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