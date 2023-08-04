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Deprem bölgesindeki esnafın Halkbank'a olan borçları 6 ay ertelendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile deprem bölgesindeki esnafın Halkbank'a olan kredi borçları 6 ay daha ertelendi.

Ekonomi
  • 04.08.2023 08:20
  • Giriş: 04.08.2023 08:20
  • Güncelleme: 04.08.2023 08:23
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Deprem bölgesindeki esnafın Halkbank'a olan borçları 6 ay ertelendi

Deprem bolgesindeki esnafın Halkbank'a olan kredi borçları 6 ay daha ertelendi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre erteleme için başvurular, 6 Ağustos'ta başlayıp 3 ay sürecek.

Ertelemeden faydalanacak 64 bin 191 esnafın toplam borcunun 9,5 milyar lira olduğu belirtiliyor.

Deprem bölgesindeki esnafların, uygulamadan faydalanabilmeleri için depremden etkilendiklerine dair bir belgeyi bankaya sunması gerekiyor.

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