Deprem bölgesindeki içme sularından alınan örneklerin analizleri açıklandı

Çukurova Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. Işıl Var ve öğrencilerinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentin suyuna ilişkin başlattığı mikrobiyolojik kalite analizleri sonuçları açıklandı. Buna göre, Adana'da 9 ilçeden alınan 30'dan fazla örnekten 2'si Diyarbakır'da ise Hz. Süleyman Camisi'nden alınan örnek kirli çıktı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilin sularının mikrobiyolojik kalitesinin araştırıldığı laboratuvar analizlerinin tamamlandığını açıkladı.

Araştırmasında numune almaya hakim olan deprem bölgelerinde yaşayan öğrencilerinden ve çeşitli sivil toplum kuruluşu üyelerinden destek alan Prof. Dr. Işıl Var, çok sayıda ev, cami ve okuldan su örneği topladı.

Depremin ardından ilk hafta özellikle su kaynaklı çok fazla enfeksiyon ve hastalıkların yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Var, "İçtiğimiz suların mikrobiyolojik kalitesi açısından deprem bir ivme oldu ve çalışmamızın ilk etabını başlattık. Depremden etkilenen illerin ilçelerinden, köylerinden, farklı semtlerini gözetecek şekilde bir planlama yaptık. 20 Nisan itibarıyla ilk örneğimizi Adana'dan aldık" dedi.

Öğrencilerin kendi evlerinden, sokak çeşmelerinden, okullardan başlayarak illerindeki sulardan numuneler topladığını ifade eden Var, "Taşıma koşullarını, soğuk zinciri bozmadan örneklerini laboratuvarımıza getirdiler. Bu süreçte deprem bölgelerine yardıma giden sivil toplum kuruluşu üyelerinden de destek aldık. Şu ana kadar 100'e yakın örnekle çalıştık" diye konuştu.

"100 NUMUNEDEN 3'Ü KİRLİ ÇIKTI"

Araştırmadan çıkan sonuçları paylaşan Prof. Dr. Işıl Var, şöyle konuştu:

"Adana'da 9 ilçeden 30'dan fazla örnek aldık, 2'si kirli çıktı. 1'i sivil toplum kuruluşu üyesi arkadaşımızın Seyhan ilçesindeki kendi sitelerinden aldığımız suydu. Kuyu suyu kullanıyorlarmış ve örneklerinde E.coli bakterisi ile karşılaştık. Bunun dışında Çukurova ilçesindeki 100'üncü Yıl Mahallesi'nde bir anaokulunda problemle karşılaştık. Önerilerimizi sunduk ve su temiz görünene kadar numune alımına devam ettik. Bunun dışında Adana örneklerinde bir kirlilik görmedik. Diyarbakır'da ise Hz. Süleyman Camisi'nden alınan örnek kirli çıktı. Burada şebeke suyu kullanılmadığı ya da oraya gelen suda bir kirlenme olduğuna dair uyarımızı yaptık. Gaziantep örneklerini kendim bizzat topladım. Diğer illerden aldığımız örnekler ise şimdiye kadar temiz çıktı."

Prof. Dr. Var, ayrıca, su kirliliğinin E.coli bakterisi görülmesi durumunda çocuk ve yaşlılarda ölüme götürebilecek durumlara yol açabileceğini vurguladı.