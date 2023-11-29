Deprem bölgesindeki özel okul öğrencilerine 18 bin liraya kadar destek

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde özel okullarda öğrenim gören 40 bin öğrenciye 2023-2024 öğretim yılında 12 bin 800 TL ile 18 bin TL arasında değişen tutarlarda eğitim ve öğrenim desteği sağlanacak.

Depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’in Islahiye/Nurdağı ilçelerinde özel okullarda öğrenim gören/görecek öğrenciler için 12 bin 800 lira ile 18 bin lira arasında eğitim öğretim desteği verilecek.

Ekonomim gazetesinin haberine göre bu kapsamda toplam 40 bin öğrenciye destek verilecek. Destek miktarı okul öncesi eğitim kurumları için 12 bin 800 lira, ilkokul öğrencileri için 15 bin 400 lira, ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri için 18 bin lira olacak. Tamamının kullanılması halinde, verilecek toplam destek 673 milyon 200 bin liraya ulaşacak.

Özel okullarda öğrenim gören ve görecek öğrencilere eğitim desteği verilmesine ilişkin düzenleme Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun ek 1’inci maddesiyle düzenleniyordu. Buna ilişkin tebliğ ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlandı.

Buna göre özel okul öğrencilerine verilen destekler şöyle: