Deprem davalarından elinizi çekin, katilleri korumayın!

Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınları ve depremzedeler, firari sanıkların bir an önce yakalanmasını, yurtdışında kaçanlar için kırmızı bülten çıkarılması talep etti. Ayrıca yıkımda sorumluluğu olanların mallarına el konulması, kamu görevlileri için de soruşturma izni verilmesi istendi.

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından kurulan Adalet Peşinde Aileleri Platformu bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, yıkılan binalarda yaşayan insanların katili olan firarilerin bir an önce yakalanmasını ayrıca yurtdışında kaçanlar için de kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.

“Hukuksal problemlerimiz” başlığıyla yapılan açıklamada, “Deprem bölgelerinde ihmali bulunan kamu görevlilerine ilişkin soruşturma izinlerinin İçişleri Bakanlığı ile görüşülüp ivedilikle çıkarılmasını, deprem dosyaları yargılamalarının etkili ve hızlı bir şekilde yapılmasını, ağır kusurları bulunan kamu görevlileri ve diğer sorumluların da yargılanmalarının sağlanmasını” istiyoruz" denildi.

Açıklamada şunlar sıralandı:

-Tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamının, tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmalarının, mal kaçırma telaşında olan sanıkların mal varlıklarına el konulsun.

-Bilerek ve isteyerek hatalı ve hileli inşa faaliyetleri yürüten ve inşaat yapan; gerçekleşen yıkımda, milyonlarca canımızı olası kast ile öldüren ve binlerce canı yaralayan sanıkların, “taksirle adam öldürme” değil “olası kastla adam öldürme” suçundan yargılanmasını istiyoruz.

-Belediyelere ilişkin dosyalarda soruşturma izinleri verilmesini, sorumlu kamu görevlilerinin görevi ihmal suçundan değil ihmali davranışla adam öldürme suçundan yapılmasını, avukatların, savcılıktaki gelişmeleri takip edebilmeleri için UYAP üzerinden gerekli izinler verilmesini, soruşturmalar şeffaf bir şekilde ortaya konulmasını talep ediyoruz.

-Adil yargılanmanın önünün açılmasını, Süreçlerin hızlanması için raporların tek bir teknik üniversiteye değil uluslararası kabul edilen üniversitelere de gönderilmesini, Hazırlanan iddianamelerde, suçluluğu kesinleşmesi ile firar eden suçluların Türkiye sınırları içinde ise ivedilikle yakalanmasını, yurt dışında ise kırmızı bülten aramasını istiyoruz.