Deprem için toplanan paralar hâlâ bankada

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedeler için toplanan 47 milyar 307 milyon 263 bin TL’nin yardımın bankalarda bekletildiğini bildirdi.

İlgezdi yaptığı açıklamada, AFAD'dan "Bağış hesabında 129 milyar 92 milyon 97 bin 136 TL toplanmış olup 81 milyar 784 milyon 834 bin 35 TL’si harcanmıştır. Kampanya hesaplarında bulunan 47 milyar 307 milyon 263 bin 101 TL kamu bankalarında AFAD adına açılan hesaplarda değerlendirilmekte olup afetzedelere yapılacak nakdi yardım ödemeleri, konteyner kent kurulumu ve sosyal donatı çalışmaları kapsamında kullanılacaktır" bilgisinin verildiğini aktardı.

Depremzedeler için yurttaşların yaptığı bağışlardan 47 milyar 307 milyon 263 bin 101 TL’sinin bankalarda bekletildiğine işaret eden İlgezdi, “Hâlâ çadırda kalan depremzedeler varken halkımızın depremzedeler için bağışladığı rakamın önemli bir kısmının bankalarda bekletilmesi kabul edilemez. Bu para ile kaç yurttaşımız çadırdan kurtulurdu” ifadelerini kullandı.