Deprem konutları için ‘gizli' ihaleler

TOKİ’nin deprem bölgesi için ‘davet' usulüyle düzenlediği ihaleler iktidara yakın isimlere gitti. Hatay’daki inşaatın ihalesini alan firmalardan birisinin sahibi AKP Elazığ İl Yönetim Kurulu üyesi. Maraş’ta AKP’li müteahhide iş verildi.

Uğur ŞAHİN

Bilimsel kurallara aykırı yapılaşma ve İmar Barışı’nın felakete dönüştürdüğü 6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümüne kısa bir süre kala afet bölgesindeki konut ihaleleri sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) deprem bölgesinde inşa edilecek konutlar için açtığı ihalelerin yine iktidara yakın şirketlere verildiği açığa çıktı.

Üstelik milyarlarca liralık ihaleler bir kez daha seçilen mütehahhitlere ‘davet’ usulü, yani pazarlık yöntemiyle verildi.

HATAY-ANTAKYA:

TOKİ, Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde konut inşaatı yapmak için ihale düzenledi. İş kapsamında 707 adet konut, 128 tane dükkân yapılması planlanırken inşaatların dışında altyapı ve çevre düzenlemesinin de yapılması öngörüldü. İnşaatların yaklaşık maliyeti 2 milyar 675 milyon 351 bin TL olarak belirlenirken ihale iktidarın son dönemde gözde müteahhitleri arasına giren Egemen İnşaat ve Okyanus Enerji'nin kurduğu iş ortaklığına verildi. Şirketler ile TOKİ arasında 2 milyar 459 milyon TL’lik sözleşme 22 Ocak’ta imzalandı. Milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen “pazarlık” usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır “adrese teslim ihale” olarak değerlendiriliyor. Egemen İnşaat’a bu zamana dek 20 milyar 608 milyon 362 bin TL’lik 27 ihale verilirken Okyanus Enerji 14 milyar 26 milyon 426 bin TL’lik 19 ihale aldı.

HATAY-KIRIKHAN:

Yine TOKİ, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin Merkez Mahallesi’nde deprem sonrası konut inşa etmek için “pazarlık” usulüyle ihale yaptı. 70 adet konut, 43 adet dükkân inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işini içeren ihalede yaklaşık maliyet, 343 milyon 247 bin TL olarak belirlendi. İhale, 329 milyon 500 bin TL’yle Tetiş Yapı İnşaat A.Ş., YK Altyapı A.Ş. ve Öz Yapıcılar İnşaat Limited Şirketi’nin oluşturduğu iş ortaklığına gitti. Tetiş Yapı’nın sahibi Mustafa Tetik, aynı zamanda AKP’nin Elazığ İl Teşkilatı’nda “Yönetim Kurulu Üyesi” olarak görev yapıyor. 6 Şubat depremlerinin sonrasında düzenlenen “Türkiye Tek Yürek” bağış kampanyasına 6 milyon TL ile katılan Tetiş Yapı İnşaat, özellikle Sağlık Bakanlığı’ndan olmak üzere, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşundan milyarlarca liralık ihaleler aldı. Şirket, bugüne dek kamu kurumlarının 7 milyar 796 milyon 304 bin TL tutarındaki 34 ihalesini kazandı. Daha önce de deprem ihalelerini “kazanmasıyla” gündeme gelen şirketin sadece TOKİ’den aldığı ihalelerin bedeli, 4 milyar 244 milyon 630 bin TL olarak kayıtlara geçti.

MARAŞ:

İdare, Maraş’ta da pazarlık usulüyle bir ihale düzenlendi. “Onikişubat İlçesi Önsen Mahallesi 2. Etap 453 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” başlığıyla açılan ihalede, yaklaşık maliyet bir milyar 587 milyon 141 bin TL olarak öngörüldü. İhale, Bulut Yeşil İnşaat A.Ş., Bulut Yeşil Yapı A.Ş. ve Magnesia Yapı Limited Şirketi’nin oluşturduğu iş ortaklığına verildi. İş kapsamında TOKİ ile şirketler arasında 18 Ocak tarihinde bir milyar 358 milyon TL’lik sözleşme imzalandı. İş ortaklığı arasında bulunan Bulut Yeşil İnşaat’ın sahibi “tanıdık” bir isim. Söz konusu şirketin ortaklarından biri, 2015 yılında AKP Sivas Milletvekili Adayı Adayı Bulut Yeşil. Şirket, bugüne dek çoğunluğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan olmak üzere kamudan 4 milyar 752 milyon 758 bin TL tutarında ihaleler aldı.

OSMANİYE:

Özel olarak davet edilen müteahhitlere verilen bir diğer iş ise Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde gerçekleşti. TOKİ, “Çamlıca Mahallesi 249 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi”nin yaklaşık maliyetini 736 milyon 35 bin TL olarak belirledi. İhale 692 milyon TL’ye Biroğlu İnşaat A.Ş. ile Arter Taahhüt İnşaat İş Ortaklığı’na verildi. Sözleşme 22 Ocak’ta imzalandı. Ankara merkezli şirketin sahibi Yavuz Biroğlu. Biroğlu İnşaat’ın kurucularından olan Mahmut Biroğlu’nun, iktidar partisinin yöneticileriyle olan ilişkisi daha önce haberlere konu olmuştu. Şirketin kamu kurumlarından 44 ihale alırken bu işlerin tutarı 5 milyar 595 milyon 301 bin TL oldu.