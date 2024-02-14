Deprem konutu 'kurasında' skandal: Menzil şeyhlerinin tamamına ev çıktı!

Adıyaman deprem konutu kurasında milyonlarca liralık lüks araçlara binen ve birçok şirketin sahibi olan Menzil şeyhlerinin tamamına ev çıktığı ortaya çıktı. Hatta deprem konutu çıkan Menzil şeyhi Saki Elhüseyni’nin kuyumcu dükkanı bile var.

İsmail ARI

Deprem felaketinde evlerini kaybedenler çadırlarda ve konteynerlerde hayata tutunma mücadelesi veriyor. Ancak AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ile eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar’a deprem konutu “çıkmasının” ardından tartışmalara neden olacak yeni bir skandala imza atıldığı ortaya çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla deprem felaketinde Adıyaman’da evlerini kaybeden yurttaşlar için 8 Şubat’ta deprem konutu kurası düzenledi.

KURADAN MENZİL ÇIKTI

Menzil Cemaati’nin de merkezi olan Kahta ilçesine bağlı Göçeri Mahallesi için düzenlenen kurada sadece 13 kişiye deprem konutu çıktı. Ancak bu 13 kişiden 7’sinin kamuda hızla örgütlendiği bilinen Menzil Cemaati’ni yöneten Elhüseyni ailesi olduğu anlaşıldı.

ŞİRKETLERİ VE LÜKS ARAÇLARI VAR

Deprem konutu çıkan isimler arasında, geçen yaz cemaatin başına geçen, milyonlarca liralık lüks araçlara binen ve birçok şirketin de sahibi olan Muhammed Saki, Muhammed Mubarek ve Muhammed Fettah Elhüseyni isimli üç kardeş yer alıyor.

Bu üç kardeş, babaları Abdulbaki Elhüseyni’nin 12 Temmuz 2023 tarihinde ölmesinin ardından cemaati "eş şeyhlik" denilen bir sistem ile yöneteceklerini açıklamıştı.

3+1 EV VERİLECEK

Ayrıca Menzil şeyhlerinin yakınları olan Mahsun, Muhammed Emin, Suadet ve Mesude Elhüseyni de deprem konutu çıkan diğer “şanslı” isimler oldu. Bu isimlerin tamamına 3+1 ev verilecek.

Öte yandan deprem konutu çıkan Menzil şeyhlerinden Muhammed Saki Elhüseyni’nin İstanbul Fatih’te bir kuyumcu dükkânı da var.

BirGün’e konuşan Menzil kaynakları ise “Menzil şeyhleri ile akrabalarının evlerinin yıkılmadığı, hatta ağır hasar da almadığını” vurgulayarak kuranın şaibeli olduğunu öne sürdü.