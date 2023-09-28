Deprem malzemelerini evine götüren polis tutuksuz yargılanacak

Tekirdağ'da deprem malzemelerini evine götürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan polis, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Tekirdağ'da deprem malzemelerini evine götürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan polis, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Tekirdağ'dan, deprem bölgesinde görevlendirilen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Y.I., bölgeye gönderilen yardım malzemelerini evine götürdüğü iddiası üzerine tutuklanmıştı. Tutuklu bulunan sanığın 2. duruşması görüldü.

Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Y.I. ve avukatları katıldı. Duruşmada tanıklarda dinlendi. Tanık A.A., “37 kişilik ekiple Tekirdağ’dan tanığın sorumluluğunda Gaziantep’in Islahiye ilçesine göreve gittik. Orada depremzedelere dağıtılmak üzere gönderilen yardımların olduğu deponun sorumluluğu Y.I.'ya verilmişti. Süreç içerisinde Y.I.'nın değişik zamanlarda belirttiği eşya ve malzemeleri depodan alarak, kalmakta olduğu odaya götürdük. Bu malzemeleri döneceğimiz gün önce Hatay’a gidecek olan otobüse yükledik. Daha sonra yine tanığın talimatları doğrultusunda bu otobüsten alarak Tekirdağ’a gidecek olan otobüslere yükledik. Ben ve arkadaşıma görev yaptığımız süre sanık 'Sizde buradan bir şeyler götürün. Millet tır tır götürüyor' dedi" ifadelerini kullandı.

Tanık dinlendikten sonra savcı mütaalasını açıklayarak sanığın tutukluluğunun devamını talep etti. Y.I. ise tanık beyanını kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti kararı oy çokluğuyla sanığı tahliye ederek, tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Duruşma, 26 Ocak tarihine ertelendi.