Deprem ödeneğiyle hastaneye badana yapmışlar

Gazeteci İsmail Saymaz, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle hakkında yıkım kararı verilen Menteşe Devlet Hastanesi’ne ayrılan deprem ödeneğinin, badana yapılmak için kullanıldığını yazdı. Olay deprem sonrası Hatay’dan tayin olan hemşirenin şikayetiyle ortaya çıktı.

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle hakkında yıkım kararı verilen hastaneye ayrılan deprem ödeneğinin, badana yapılmak için kullanıldığı ortaya çıktı.

Menteşe Devlet Hastanesi hakkında 2018 yılında "depreme dayanıksız" raporu verildi ve yıkım kararı alınarak önce kapatıldı, daha sonra yeniden açıldı.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda, Menteşe Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğu ve acilen yıkılması gerektiği belirtildi.

Saymaz, yıkım kararı verilen hastaneye ayrılan deprem ödeneği, badana yapılmak için kullanıldığını belirtti.

Hastanenin aynı bahçede bulunan 3 blokundan 2'si hakkında yıkım kararı alınırken biri hakkında ise güçlendirme kararı alındı.

İlerleyen süreçte deprem tahkik raporu beklenmeden hastanenin yeniden faaliyete geçmesi için Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu ve hastane iki yıl sonra yeniden açıldı. Olay, hastanede çalışan hemşire Abdullah Gül'ün şikayet dilekçesiyle ortaya çıktı.

Dilekçede 6 Şubat depremlerini hatırlatan Gül, hastanenin derhal kapatılması gerektiği ifadelerine yer verdi.

TADİLAT VE BADANA YAPILMIŞ

Ayrıca deprem güçlendirmesi için ayrılan 800 bin TL'lik ödeneğin de, hastanenin tadilat ve badana işlemleri için harcandığını belirten Gül, kamuyu zarara uğratan 'şüphelilerin' cezalandırılmasını talep etti.

İDDİA: HASTANE, ECZACILAR İSTEDİĞİ İÇİN TAŞINMAMIŞ

Bir diğer iddia ise, Menteşe Devlet Hastanesi'nin, hastane civarındaki eczacıların istemediği için taşınmaması oldu.