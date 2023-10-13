Deprem sigortasında yanlış metrekare beyanı için 'tazminat' uyarısı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Ebru Gençosmanoğlu, ucuz poliçe almak için deprem sigortasında yanlış metrekare beyanı verenleri uyardı. Gençosmanoğlu, "Evinizin metrekaresi, sigorta bedelinizi, yani bir zarar çıkarsa ne kadar tazminat alacağınızı belirler. İnsanlar sigorta primini düşük ödeyebilmek için evlerinin metrekarelerini yanlış beyan etmişler. Bu da onların alacakları tazminatta hak kaybına uğramalarına neden oluyor" dedi.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Ebru Gençosmanoğlu, zorunlu deprem sigortasında evin metrekaresinin tazminat tutarını belirlediğini, primin de buna göre ödendiğini belirterek, "İnsanlar sigorta primini düşük ödeyebilmek için evlerinin metrekarelerini yanlış beyan etmişler. Bu da onların alacakları tazminatta hak kaybına uğramalarına neden oluyor" dedi.

AFAD ve Gebze Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen "5. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi"ne katılmak üzere Kocaeli'ye gelen Gençosmanoğlu, deprem bölgesinde sigortalılık oranının yüzde 50, Türkiye genelinde ise yüzde 55 olduğuna dikkati çekti.

Kasko poliçelerinde genelde deprem teminatının olduğunu söyleyen Gençosmanoğlu, "İnsanlar DASK poliçelerinde dahi sırf elektrik ve suyunu bağlatabilmek için 1-2 milyar liralık evleri için 10 bin liralık teminat içeren poliçeler satın almışlar. '10 metrekarelik DASK poliçesi isterim' söylemleri ortaya çıkıyor. 150 metrekarelik evi olanlar gidip 10 metrekare evi olduğunu beyan ederek poliçe yaptırmışlar. Tabii bunun sonucunda da tazminatlarında gereğini alamıyorlar çünkü zorunlu deprem sigortası poliçesindeki rakam neyse tazminatınız öyle ödeniyor" dedi.

"YANLIŞ BEYAN TAZMİNATTA HAK KAYBINA YOL AÇIYOR"

Gençosmanoğlu, sigortacılık sektörünün sigorta talebinde bulunan kişinin beyanı esasıyla hareket ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Siz zorunlu deprem sigortası satın almak üzere sigorta acentesine başvurduğunuzda evinizin kaç metrekare olduğu sorulur. Evinizin metrekaresi, sigorta bedelinizi, yani bir zarar çıkarsa ne kadar tazminat alacağınızı belirler. Priminizi de buna göre ödersiniz. İnsanlar sigorta primini düşük ödeyebilmek için evlerinin metrekarelerini yanlış beyan etmişler. Bu da onların alacakları tazminatta hak kaybına uğramalarına neden oluyor. Bu sorunun önüne geçmek amacıyla tapu bilgilerine erişim sağlayarak metrekare birimlerini devlet otoritesinin veri tabanından almak için çalışma başlattık. Bizler de beyan hatalarını ortadan kaldırmak için çabalıyoruz. 2012 yılı öncesinde tapu kayıtlarımızda binaların metrekare bedeli yok. O zaman vatandaş beyan etmek zorunda."

Sigorta yaptıracaklara yanlış beyanda bulunmamalarını tavsiye eden Gençosmanoğlu, "Ucuz poliçe alacağım diye yanlış metrekare beyan etmesinler, evleri neyse onu beyan etsinler çünkü hasarı ona göre alacaklar" ifadesini kullandı.