Deprem yardımlarını evine götüren polis müdürü: Kaybolmasın diye aldım

Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde takviye gönderildikten sonra deprem bölgesindeki yardımları alıp evine getiren polisin yargılamasına başlandı. Duruşmada polis, yardımları kaybolmaması için evine götürdüğünü söyleyerek kendisini savundu.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye takviye olarak gönderilen Tekirdağ Emniyeti'nde görevli polis Y.I., deprem bölgesine gönderilen yardım malzemelerini resmi araca yükleyerek Tekirdağ’a getirdiği iddia edilmiş, konu ile ilgili Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurlarının şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü harekete geçmişti. Polis ekiplerinin yapmış olduğu kamera tespit çalışmalarında Y.I.'nın ikametinden çok sayıda yardım malzemesini (ısıtıcı, köpek maması, kadın pedi ve benzeri malzemeleri) evine çıkardığının tespit edilmesi üzerine şahıs gözaltına alınarak, hakkında 'yağma' suçundan adli işlem yapılmıştı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Y.I., tutuklama talebiyle çıkarıldığı mahkemece adli kontrol talebiyle serbest kalmıştı. Daha sonra bu karara Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca itirazda bulunulması üzerine Y.I. yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Y.I., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KAYBOLMAMASI İÇİN EVE GÖTÜRDÜM"

Tutuklu bulunan sanığın yargılanmasına bugün başlandı. Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık ve yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulunurken, duruşmada iddianamenin okunmasının ardından söz hakkı verilen sanık Y.I. tüm malzemelerin bölgedeki Valiliğin koordinesinde ve bilgisi dahilinde alındığını ifade etti. Malzemelerin kaybolmaması için evine götürdüğünü söyleyen Y.I., “Deprem bölgesine gönüllü gitmek istedim. Görev yerimde birçok emniyet mensubunun ihtiyaçlarıyla ilgileniyordum. Bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için farklı kurumların araçlarını malzeme taşımada kullanıyorduk. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Malzeme çaldığım belirtilen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde banka ve kuyumcu gibi koruduğum alanlar vardı. Hırsızlık yapacak olsam buralardan yapardım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"MİLLET TIR TIR GÖTÜRÜYOR"

Duruşmada söz hakkı verilen tanıklardan R.Ç. de "Sanık, jeneratör, şişme yatak, termos, kamp sandalyesi ve çadırı, 2 büyük çadır ile bazı malzemeleri evine bırakmamızı istedi. Bizlere, 'Millet tır tır götürüyor, biz bir iki şey götürsek ne olur?', 'Sizde bir şeyler alın ne olacak' diyordu" ifadelerini kullandı.

Tanıklardan H.Y. ise o gece Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde görevde olduğunu ifade ederek, "Sanığın şoförü kullandığım aracı boşaltmamı istedi. Neden diye sorduğumda sanığa lazım olduğunu söyledi. Uzun yol için aracın ışıklarının arızalı olduğunu belirttikten sonra bana sanığın eve gidip, geleceğini bildirdi" diye ifadelerde bulundu.

Mahkemede Cumhuriyet savcısı, suçun zimmet oluşturabileceğini, suçun alt ve üst sınırının belli olduğunu ve sanığın tutukluluk halinin devam eterken, Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, bir sonraki duruşmayı 28 Eylül tarihine erteledi.