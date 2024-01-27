Depremde 100 kişinin öldüğü binanın müteahhidi Beyoğlu'nda yakalandı

Maraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin dava kapsamında aranan arsa sahibi firari sanık Nurettin Özcan, İstanbul'da yakalandı.

Maraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan ve 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı davasının firari sanığı Nurettin Özcan, İstanbul'da yakalandı. Özcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, müteahhit Nurettin Özcan’ın yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23 Ocak’ta saat 17.50 sıralarında Beyoğlu Galatasaray Meydanı-İstiklal Caddesi üzerinde rutin asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Kontrol noktasından geçen bir kişinin tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis şüpheliyi durdurdu.

Kimlik bilgilerinin 62 yaşındaki Nurettin Özcan olduğunu tespit eden polis ekipleri, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı. Şüphelinin, Diyarbakır’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı’nın devam eden davasından aranması olan müteahhit olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli, 24 Ocak’ta “kasten öldürme” suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da 100 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı Hisami Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin görülen davada, sanık Nurettin Özcan'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.