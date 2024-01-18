Depremde 100 kişinin öldüğü Hisami Apartmanı davası başladı: 3 tutuklama

Diyarbakır'da 6 Şubat tarihli depremlerde 100 kişinin hayatını kaybettiği 32 kişinin yaralandığı Hisami Apartmanı davasında tutuksuz yargılanan müteahhit Mehmet Meşe ve arsa sahibi Ahmet Özcan'ın tutuklanmasına karar verildi. Mahkeme, ayrıca, arsa sahibi Ahmet Özcan'ın kardeşi Nurettin Özcan hakkında ise tutuklanmaya yönelik yakalama kararı verdi.

Diyarbakır’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 100 kişinin öldüğü Hisami Apartmanı’nın tutuksuz yargılanan 1 müteahhitti ve 2 arsa sahibi tutuklandı.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu müteahhit Mehmet Ali Korkut ile tutuksuz yargılanan müteahhit Mehmet Meşe, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı. Tutuksuz yargılanan arsa sahiplerinden sanık Ahmet Özcan’ın hazır bulunduğu duruşmaya diğer sanık Nurettin Özcan ise katılmadı.

Savunma yapan sanıklardan tutuklu müteahhit Korkut, depremde yıkılan binanın inşaatına bir katkısının olmadığını, sadece maddi destek verdiğini ileri sürdü.

Müteahhit Meşe ise binayı Mehmet Ali Korkut ile beraber yaptıklarını, iflas edince binayı olduğu gibi hak sahiplerine bıraktıklarını öne sürdü.

Arsa sahibi Ahmet Özcan da arsanın kardeşi Nurettin Özcan’a ait olduğunu, kendisiyle herhangi bir ortaklığının olmadığını iddia etti.

Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade ederek, cezalandırılmalarını istedi.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamı ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savunmaların ardından mahkeme, tutuklu sanık Mehmet Ali Korkut’un tutukluluk halinin devamına, Mehmet Meşe ile Ahmet Özcan’ın tutuklanmasına, tutuksuz sanık Nurettin Özcan hakkında da tutuklanmaya yönelik yakalama kararı vererek, duruşmayı 14 Mart’a erteledi.