Depremde 21 kişinin öldüğü 8 katlı binanın yapı ortağı yakalandı
Adıyaman'da 6 Şubat tarihli depremlerde 21 kişinin hayatını kaybettiği 8 katlı Zümrüt Apartmanının yapı ortağı olan ve firari olarak aranan Bilal K., Aksaray’da yakalandı.
Kaynak: İHA
Depremde yıkılan 8 katlı binanın yapı ortağı olan ve firari olarak aranan şahıs yakalandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı Zümrüt Apartmanının yapı ortağı olan ve firari olarak aranan Bilal K., Aksaray’da yakalandı.
Bilal K, 21 kişinin hayatını kaybettiği bina ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Şahıs, daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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