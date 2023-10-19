Depremde 21 kişinin öldüğü 8 katlı binanın yapı ortağı yakalandı

Adıyaman'da 6 Şubat tarihli depremlerde 21 kişinin hayatını kaybettiği 8 katlı Zümrüt Apartmanının yapı ortağı olan ve firari olarak aranan Bilal K., Aksaray’da yakalandı.

Güncel 19.10.2023 12:45 Giriş: 19.10.2023 12:45

Güncelleme: 19.10.2023 12:51 Kaynak: İHA

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Depremde yıkılan 8 katlı binanın yapı ortağı olan ve firari olarak aranan şahıs yakalandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı Zümrüt Apartmanının yapı ortağı olan ve firari olarak aranan Bilal K., Aksaray’da yakalandı. Bilal K, 21 kişinin hayatını kaybettiği bina ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şahıs, daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.