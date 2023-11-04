Depremde 25 kişi ölmüştü: Apartmanın zemin etüdü 'evraktan' ibaret çıktı

Gaziantep'te 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılarak 25 kişinin hayatını kaybettiği Gözde Apartmanı'na ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Binanın zemin etüdünde imzası bulunan mühendis, "Bana evrak tamamlamak için başvuruldu" dedi.

Depremde 25 kişinin hayatını kaybettiği Gözde Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davanın ilk duruşmasında binanın zemin etüdünde imzası bulunan mühendis, kendisine yalnızca evrakları tamamlamak için başvuru yapıldğını söyledi.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalarla ilgili açılan davalar sürüyor. Antep'in İslahiye ilçesinde bulunan Gözde Apartmanı da depremde tamamen yıkılan binalardan biri.

Depremden sonra başlatılan soruşturmada, binanın müteahhidi S.K. ile teknik sorumlusu A.Ş. tutuklandı. Tutuklu iki sanığın yanı sıra, davada 3 kişi de tutuksuz yargılanıyor. Sanıklara, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlaması yöneltiliyor. Davanın ilk duruşması, 28 Ekim'de İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

BİLİRKİŞİ EKSİKLERİ SIRALADI

Savunmaları alınan tutuklu ve tutuksuz sanıklar, Gözde Apartmanı'nın yıkılmasında ve 25 kişinin hayatını kaybetmesinde hiçbir sorumlulukları olmadığını ileri sürdü. Sanıkların savunmalarının aksine, savcılığın iddianamesinde yer alan bilirkişi raporunda ise, binanın yıkımına sebep olan detaylara yer verildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü tarafından düzenlenen bilirkişi raporunda, proje aşamasında statik projenin içeriğinin yetersiz ve uyumsuz oluşuna, temel donatı alanı, temel zemin emniyet gerilmesi, kolon boyutları, kolon donatı alanı, kiriş boyutları, kiriş donatı alanı yetersizliğine dikkat çekildi. Ayrıca, bina yapılmadan önce düzenlenen zemin etüdünde sıvılaşma analizi yapılmadığı belirtildi.

"EVRAK TAMAMLAMAK İÇİNDİ"

Duruşmada ifadesi alınan sanıklardan D.Y., Gözde Apartmanı'nın projesinde zemin etüdü yaptığını, bilirkişi raporunda yer alan eksikliklerin, inşaatta tamamlanması gerektiği yönünde rapor verdiğini ileri sürdü. D.Y., inşaatın yapıldığı dönemde gerekli teçhizata sahip laboratuvar olmadığı için zemin sıvılaşma analizi yaptıramadıklarını da belirtti. Raporunda, zeminin ne kadar derin olursa o kadar iyi olacağını söylediğini belirten D.Y., inşaatın zemininde su gördüğünü de aktardı. D.Y., verdiği raporun inşaatın müteahhidi S.K. ve proje sorumlusu A.Ş. tarafından dikkate alınmadığını da vurgulayarak, "Bana başvurulma sebebi evrakların tamamlanması içindi" dedi.

AVUKATTAN 'KURTARMA ÇALIŞMASINDA ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ' İDDİASI

Gözde Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin yakınlarının da takip ettiği davada, şikayetçilerin avukatlarından Naim Eminoğlu, depremden sonra yapılan kurtarma çalışmalarında kullanılan bir iş makinesinin, binadan sağ kurtulan bir çocuğun hayatını kaybetmesine neden olduğunu ileri sürdü. Eminoğlu, mahkemenin kovuşturmanın genişletilmesi talebini reddettiğine değinerek, "AFAD görevlileri, belediye görevlileri hakkında yapılan pek şikayet, mahkeme tarafından reddedildi" ifadelerini kullandı.