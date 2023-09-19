Depremde 3 kolonu patladı, yıkım kararı alındı: Yüklenici firma mesuliyet kabul etmiyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde 3 kolonu patlayan ve yıkım kararı verilen ağır hasarlı 5 katlı bina, yüklenici firmanın mesuliyet kabul etmemesi nedeniyle yıkılmıyor. Yurttaşlar, ağır hasarlı binanın bir an önce yıkılması için çağrıda bulundu.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 3 kolonu patlamış ve yıkım kararı verilen ağır hasarlı 5 katlı bina, yıkımının gerçekleşmemesi nedneiyle tehlike saçıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremden etkilenen Fırat Mahallesi 3 nolu sokakta bulunan ve 3 kolonu patlayan 5 katlı ağır hasarlı bina, iddiaya göre yüklenici firmanın, ağır hasarlı binanın etrafındaki binalara zarar vereceğinden dolayı mesuliyet kabul etmediğini, bundan dolayı yıkımın gerçekleşmediği öğrenildi.

Mahalle sakinleri ve civardaki esnaf, yetkililerden ağır hasarlı binanın bir an önce yıkılmasını istiyor.

Fotoğraf: İHA

YURTTAŞLARDAN ÇAĞRI

Ağır hasarlı olduğu için depremden hemen sonra binayı boşalttığını belirten Murat Karayıldız, 3 kolonu patlayan, 5 katlı binanın çok büyük tehlike arz ettiğini, ağır hasarlı binadan dolayı herhangi bir can kaybı yaşanmadan yetkililerin binayı yıkmasını beklediğini söyledi.

Oturdukları eve zarar gelmeden ağır hasarlı binanın yıkılmasını talep eden mahalle sakinlerinden Mustafa Erşahin ise yüklenici firmanın sorumluluk alarak yıkımı gerçekleştirmesini istedi.

Ağır hasarlı ve acilen yıkılması gereken binanın tahliye edildikten yıkılmadığını belirten Fırat Mahallesi Muhtarı Nedim Kalaycı, yetkilileri çağrıda bulundu.