Depremde 34 kişi ölmüştü: 3 kardeşe "olası kastla öldürme" davası

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiği Bedi Uçar Apartmanı'yla ilgili 3'ü bina sahibi 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, 6 katlı binanın kolonlarının kesildiği iddiasıyla apartman sahibi 3 kardeş hakkında 34 kez "olası kastla öldürme" suçundan 850 yıla kadar, diğer 4 sanık için de "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Güncel 13.02.2024 12:14 Giriş: 13.02.2024 12:14

Güncelleme: 13.02.2024 12:25 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde 34 kişinin yaşamını yitirdiği, kolonların keisldiği iddia edilen 6 katlı apartmanın sahipleri hakkında "olası kastla öldürme" suçundan dava açıldı. Merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki 6 katlı Bedi Uçar Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması ve 34 kişinin enkazda yaşamını yitirmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, binanın sahibi 3 kardeş F.U, O.U. ve S.U. hakkında 34 kez "olası kastla öldürme" suçundan 850 yıla kadar, binanın sorumlu müteahhidi H.F, yapı denetim firmasının ortağı ve statik yapı denetçisi N.A, yapı denetim firması yetkilisi N.G. ve etüt sorumlusu N.T. için ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. İddianamede, sanıkların binanın yıkımını "kötü zemin ve ivmesi büyük depreme" bağlasa da çevredeki yapılarda yıkım görülmediği belirtildi. Tanık Y.Ş. sanıklardan binanın sahibi O.U'nun depremin 4. günü gittiği apartmanın bulunduğu bölgede enkazda kalanların yakınları tarafından kolon kestiği iddiasıyla tepki aldığını gördüğünü vurguladı. KUSURLAR BİLİRKİŞİ RAPORUNDA İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda ise donatı detaylandırması ve malzeme kalitesi yetersizliği anlatıldı. Raporda, çatı katının sonradan kapatılarak mesken olarak kullanıldığı, 2008 tarihli statik hesap raporunda belirtilen 1. ve 2. normal kat yüksekliklerinin, 2005 tarihli statik hesap raporunda verilen kat yükseklikleriyle uyuşmadığı, proje ve uygulama arasında farklılıklar bulunduğu kaydedildi. Zemin etüt raporunda belediye onayı bulunmadığı, zeminin alüvyonlu ve dere yatağında olduğu kaydedilen bilirkişi raporunda, binaya tadilat ruhsatı olmadan ilk ruhsat projesinden farklı şekilde asma kat yapıldığı bildirildi.