Depremde 44 kişinin hayatını kaybettiği 'Said Bey Sitesi' davasında şantiye şefine tahliye

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde yıkılarak 44 kişinin yaşamını yitirdiği Said Bey Sitesi'ne ilişkin 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu 4 sanıktan şantiye şefi Halil İbrahim Us (34), davanın ikinci duruşmada tahliye edildi.

Güncel 19.01.2024 22:34 Giriş: 19.01.2024 22:34

Güncelleme: 19.01.2024 22:39 Kaynak: DHA

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde yıkılarak 44 kişinin yaşamını yitirdiği Said Bey Sitesi'ne ilişkin 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasına; ölenlerin yakınları, tarafların avukatları, tutuksuz sanık şantiye şefi Murat Kaş (39) katıldı. Tutuklu müteahhit Hasan Çam (53), şantiye şefi Halil İbrahim Us, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız (55), yapı denetim şirketi sahibi Halil Yıldız (55) duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevlerinden, tutuksuz sanık Melike Yıldız (33) ise yaşadığı şehirdeki adliyeden SEGBİS sistemiyle katıldı. Tanıkların da dinlendiği duruşmada savunma yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. 10 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan şantiye şefi Halil İbrahim Us’u adli kontrol şartıyla tahliye ederek, davayı ile bir tarihe erteledi.