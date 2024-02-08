Depremde 96 kişinin öldüğü bina için 1.5 sayfalık iddianame

Depremde yıkılan Hasan Alpargün Apartmanı’nda yakınları ölenler 'adalet' çağrısı yaptı: “Vinçlerin kaldıracak kolon bile bulamadığı bina için 1.5 sayfa iddianame yazdılar. Geri kalanı ölenlerin listesi. Sorumluların yargılanıp hesap vermesini istiyoruz.”

6 Şubat 2023'te meydana gelen 11 kentte yıkımla sonuçlanan Maraş merkezli depremlerde 96 kişinin öldüğü binanın müteahhidinin yargılandığı davada, yazılan iddianame 1.5 sayfalık çıktı. Ölenlerin yakınları 'adalet' çağrısı yaparken, yıkılan binada vinçler enkaz kaldırırken kolon bulamamış.

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, Maraş depremlerinde Adana Çukurova’daki 14 katlı ve 28 daireli Alpargün Apartmanı yıkılmış, bina enkazında 96 kişi ölmüştü.

Soruşturma kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yakalanan bina müteahhidi Hasan Alpargün için 'bir veya birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen davada ikinci duruşma bugün Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da görülüyor.

Duruşma öncesi gazetemize konuşan ve binada babasını kaybeden Didem Akpınar, “Müteahhit binada o kadar kalitesiz malzeme kullanmış ki vinçler kaldıracak kolon bulamadı, naaşların ağızlarından burunlarından kum çıktı” dedi.

1.5 SAYFALIK İDDİANAME: KOLON BULUNAMAMIŞ

“97 apartman sakininden 96’sının öldüğü bir dava için 1.5 sayfalık bir iddianame yazdılar. Geri kalanı ölenlerin listesiydi. Bu bile özensizliğin göstergesi” diyen Akpınar şöyle devam etti:

“Savcılık soruşturmayı olası kasıttan yürüttü. Bilirkişi raporu olası kasıt üzerine yazıldı. Ne hikmetse savcılık son anda davayı bilinçli taksirden açtı. Ailelerin ısrarı ve davayı sıkı takibi neticesinde mahkeme Alpargün’den olası kasıt için ek savunma istedi. Biz Alpargün’ün en azından olası kasıttan yargılanmasını, katlettiği 96 can için hak ettiği cezayı almasını istiyoruz.

'DAVAMIZA SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUM'

Aynı şekilde bu binayı denetleme sorumluluğu olan memurların, belediyenin ve bakanlığın burada katledilen 96 kişi için yargılanmasını ve hesap vermelerini istiyoruz. Tüm demokratik kitle örgütlerini ve yurttaşları davamıza sahip çıkmaya davet ediyorum.”