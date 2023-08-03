Depremde gelmeyen kepçeler şimdi burada

Hatay’ın Antakya* ilçesine bağlı Dikmece’de talana karşı mücadele eden yöre halkı, “Depremde enkazdan can kurtarmaya gelmeyen kepçeler şimdi geldi’’ dedi.

Deniz GÜNGÖR

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı olan Dikmece Mahallesi’nde deprem konutu yapmak için tarım arazileri kamulaştırılan depremzedelerin nöbet eylemi dördüncü gününde de devam etti. Yöre halkı dün, arazilerine yakın olan Kuyucak Mahallesi’nde çadır kurdu.

Projeyle zeytin ağaçlarının ve tarım alanlarının talan edileceğini belirten mahalle sakini Meryem Kutlu şunları söyledi: ‘‘Burada büyük bir suç işleniyor. Bizimle hiçbir şekilde konuşamadan, bilgi verilmeden topraklarımıza girildi. Depreme konutu yapmak için acil kamulaştırma yapılıyor ve bize de itiraz hakkı verilmiyor. Enkaza gelmeyen kepçeler şu an buraya topraklarımız için geldi. Geçim kaynağımız olan topraklarımızı vermeyeceğiz. Sonuna kadar direneceğiz.”

GELECEĞİMİZ ÇALINIYOR

Çocuklarının geleceğinin ellerinden alındığını aktaran bir başka mahalle sakini Sertap Olğar, ‘‘Topraklarımızı savunmaya çalışırken şiddete maruz kaldık. Depremden sonra malımızı elimizden alıyorlar. Zeytin alanlarımız, tarlarımız var. Bu yıl ektik, sürdük bize hiçbir şey söylemeden açıklama yapmıyorlar. Mağdur durumdayken devletin bunu yapması bizleri yaraladı. Sorunlarımıza kulak verilmesini istiyorum’’ diye konuştu.