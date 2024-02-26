Depremde kaybolan çocuğun cenazesi 3 gün Elazığ'da bulundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybolan 2 buçuk yaşındaki Alya Kılınç’ın cenazesi 3 gün önce Elazığ’da bulundu. Başka bir ailenin, Alya Kılınç’ın cenazesini kendi cenazesi sanarak aldığı ortaya çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından cansız bedeni bulunamayan 2 buçuk yaşındaki çocuğun cenazesinin Elazığ’da olduğu ortaya çıktı.

Gazete Duvar’dan Eren Güvendik’in haberine göre, 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nde Serdar Kılınç, eşi ve 5 yaşındaki büyük kızları Azra depremde hayatını kaybetmişti. Üç kişinin cenazesi depremden sonra defnedilirken, 2,5 yaşındaki Alya Kılınç'ın cenazesi ise bulunamamıştı.

Aileye üç gün önce verilen haberle, cenazenin Elazığ'da bulunduğu ortaya çıktı. Kayıp Alya Kılınç'ın cenazesinin, aynı binada oturan ve hayatını kaybeden başka bir ailenin akrabaları tarafından yanlışlıkla alındığı tespit edildi.

DNA eşleşmesi sonucunda savcılığa çağrılan Alya Kılınç'ın halası Fatma Kılınç, yaşananları şöyle anlattı:

"Kızımız kardeşimle beraber depremden 10 gün sonra çıkartılmış. Kardeşimgil aynı gün içinde çıkıyor cenazeleri üniversite hastanesinde 3 gün orada morgda bekletiliyor. Oradan Elazığlı bir aile, o aile de benim kardeşimle birlikte Ebrar Sitesi Z Blok'ta oturan bir aile. Onlar da tüm ailesini kaybetmişler, yeğenimi alıyorlar ve Elazığ'da defnediyorlar. Biz öylece yeğenimi bulduk DNA eşleşmesiyle. DNA işlemlerinde zaten sürekli savcılıkla görüşmemiz vardı, haftada bir kere gidilip geliniyordu. Savcılıktan arandık, 'Yarın bir uğrayın, galiba bulundu' diye... Zaten bizim artık hiç ümidimiz kalmamıştı. 'Ya molozlar arasında gitti ya da biri götürdüyse zaten imkanı yok bulamayız' demiştik. Denildiği gibi de biri götürmüş. Orada garip olan şu ki, Elazığlı ailenin ölen çocuğu 8 yaşında, bayağı büyük bir çocuk. Benim yeğenim ise 2,5 yaşında, küçük, minyon tipli bir çocuktu. Nasıl karıştırıyorsunuz, nasıl alıp götürüyorsunuz? Yani öyle karışıklıklar olmuş ki, öbür kayıplar da böyle gittiyse vah diyorum ben."

Kılınç, karışıklığın anlaşılmasının ardından Yılmaz ailesinin Maraş'ta kimsesizler mezarlığına defnedilen çocuklarının cenazesinin Elazığ'a gönderildiğini, Alya'nın cenazesinin ise Elazığ'da defnedildiği yerden çıkartılıp Elbistan'a getirildiğini söyledi.