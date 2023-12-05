Depremde kolonları çatlamıştı: Mudanya Belediyesi binası tahliye edildi

Gemlik Körfezi’nde meydana gelen 5.1'lik depremde kolonları çatlayan Mudanya Belediyesi binası tahliye edildi.

Marmara Denizi'nda Gemlik Körfezi’nde dün meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde kolonları çatlayan Mudanya Belediyesi'nin binası tahliye edildi.

Gemlik Körfezi’nde dün saat 10.42’de merkez üssü Mudanya ilçesi açıkları olan yerin 8,98 kilometre derinliğinde deprem oldu. Deprem, Bursa’nın yanı sıra çevre illerle İstanbul, İzmir ve Tekirdağ’da da hissedildi.

Güzelyalı Mahallesi’ndeki bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştu. Tirilye Mahallesi’nde ise 1999 depremi ile sel felaketlerinde zarar görerek yıkım kararı bulunan ve Anıtlar Kurulu’nda kaydı bulunan tescilli binaların da arasında olduğu 5 binada, duvar ve çatı çökmeleri meydana geldi. Ekiplerin bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürerken, riskli yapılar arasında bulunan Mudanya Belediyesi binasının da depremde kolonlarında çatlaklar oluştu.

Deprem sonrası personelin acilen tahliye edildiği binadaki taşınma işlemleri ise bu sabah başladı. Dün belediye personelinin bir kısmı idari izinli sayılırken, bugün işe gelenler ise yıkılma riskine karşı binaya alınmadı.

Belediye personelinin çalışmalarına ek hizmet binasında devam edeceği kaydedildi.