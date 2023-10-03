Depremde ölenlere ilişkin sözleri tepki çekmişti: Diyanet imam hakkında inceleme başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Konya’daki Tahir Büyükkörükçü Cami'sinde vaaz veren Seyfullah Akyiğit hakkında, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'daki cansız bedenlerle ilgili sözlerini aktardığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından inceleme başlatıldığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Konya’da görev yapan cami imamı Seyfullah Akyiğit hakkında, sosyal medyaya yansıyan sözlerine ilişkin inceleme başlattı.

Konya’daki Tahir Büyükkörükçü Caminde vaaz veren Seyfullah Akyiğit, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'daki imamların cansız bedenlere ilişkin sözlerini vaaz verirken cemaate anlattı.

Akyiğit, şunları söyledi:

"Hatay depremi oldu biliyorsunuz, orada hoca kardeşlerimiz bizzat yaşadıkları olayı şöyle anlatıyorlar:3-5 hafta geçti, cenazeleri yıkıyoruz, tabii cenazeler kokmaya başladı. İçinden bir tane cenaze çıktı, hiçbir kötü pis yok, hatta içinden mis gibi koku geliyor. Araştırdık, sorduk Suriyeli bir kardeşimizmiş"

İmam Akyiğit'in sözlerinin yer aldığı görüntüler, Tahir Büyükkörükçü Cami’sinin YouTube kanalı ile Instagram hesabından paylaşıldı.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler, kullanıcıların tepkisine neden oldu. Tepkilerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.