Depremde yakınlarını kaybedenlerin yakaladığı müteahhit tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki depremde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan ‘Emlakbank’ sitesiyle bazı binaların müteahhidi Mehmet Özat, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki depremde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan ‘Emlakbank’ sitesiyle bazı binaların müteahhidi Mehmet Özat, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Beytepe Polis Merkezi Amirliği ekiplerince Ankara'da depremzede vatandaşların ihbarı üzerine gözaltına alınan Özat, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Sıhhıye adliyesine getirildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile soruşturmayı yürüten Antakya'daki cumhuriyet savcısına ifade veren Özat, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Antakya Sulh Ceza Hakimliğince SEGBİS üzerinden sorgulanan Mehmet Özat, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bazı binaların müteahhidi olan Mehmet Özat hakkında, Antakya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı. Özat, Ankara'daki bir AVM'nin açık otoparkında depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar tarafından fark edilip gözaltına alınmıştı.