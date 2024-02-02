Depremin simge binası yıkım riskiyle karşı karşıya

6 Şubat depremlerinin ardından Maraş'ta yaşanan büyük yıkımda neredeyse ayakta kalan tek yapı olan İMO binası için yıkım planı olduğu iddia edildi. İMO Şube Temsilcisi Dalkıran, kendilerine bilgi verilmediğini ancak rezerv alan ilan edilen kent merkezine ilişkin planlarda binanın yok sayıldığını gördüklerini ifade etti.

6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş’ta, kent merkezinde ayakta kalan neredeyse tek bina olan Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) binası yıkım riski ile karşı karşıya.

T24'e konuşan Kahramanmaraş İMO Şube Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran, binanın yıkılıp yıkılmayacağı konusunda kendilerine bir bilgi verilmediğini ancak rezerv alan ilan edilen kent merkezine ilişkin planlarda binanın yok sayıldığını gördüklerini ifade etti.

"YIKILACAĞI SÖYLENTİLERİNİ DUYUYORUZ"

Dalkıran, rezerv alan ilan edilen bölgelerde, yıkım kararı alındığında gidilecek bir yol kalmadığına dikkati çekerek, “Bu bina depremin simgesi haline geldi. Hiç zarar görmeden ayakta kaldı. Belki bir kısmının müze olarak değerlendirilmesi bile düşünülebilir. Buna rağmen yıkılacağı söylentilerini duyuyoruz ve planlarda bu binanın yok sayıldığını görüyoruz” dedi.

ARKASINDAKİ CAMİ KALACAK

Kentin merkezinin rezerv alan ilan edilmesinin ardından binanın yıkılacağı, buna karşılık hemen arkasında kalan, depremde ayakta kalan caminin ise muhafaza edileceği iddiası ortaya atıldı.

İMO binası, Kahramanmaraş’ta depremden en çok etkilenen kent merkezinde yer alıyor. Kentin kalbi konumundaki Azerbaycan Caddesi ile Trabzon Caddesi’ndeki binaların yerle bir olmasına karşılık, İMO binasında hafif hasar niteliğinde bir hasar bile oluşmadı. Bina, depremlerden sonra mevzuata, bilim ve tekniğe uygun yapılan binaların ayakta kalabileceğini göstermesi açısından simge haline geldi.