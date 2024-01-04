Depremin vurduğu İskenderun tekrardan sular altında kaldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağış sonrası caddeler suyla doldu. Depremin vurduğu ilçede, geçtiğimiz kasım ayında etkili olan yağış nedeniyle yollar göle dönmüştü, 4 okulda eğitime 1 günlük ara verilmişti.

Güncel 04.01.2024 11:41 Giriş: 04.01.2024 11:41

Güncelleme: 04.01.2024 11:53 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken caddeler göle döndü. Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından geçtiğimiz gün başlayan yağışlı hava, Hatay’da etkisini göstermeye devam ediyor. İskenderun ilçesinde hafta sonundan bu yana yağmur yağdı. İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi. Fotoğraf: İHA İskenderun ilçesindeki kuvvetli sağanaklar sebebiyle Çay Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı sular altında kaldı. Depremnin ardından normal yaşama dönmeye çalışan esnaflaırn dükkanını su bastı. Sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. *** Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası çökmenin yaşandığı İskenderun sahili, geçtiğimiz aylarda etkili olan fırtınayla sular altında kalmıştı. İlçe merkezinde olumsuz hava şartları birçok noktada yaşamı olumsuz etkilemişti. İlçede 4 okulda eğitime bir gün ara verilmişti. Araçlar su içerisinde kalırken, ayağını mazgala sıkıştıran genci ise itfaiye kurtarmıştı. Fotoğraf: İHA