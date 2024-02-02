Depremin yıl dönümünde Büyük Hatay Buluşması: #6ŞubattaHataydayız

6 Şubat depreminin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bölge halkının sorunları çözülmedi. Depremin yıl dönümüne günler kala, yaşanan sorunlara dikkat çekilmek amacıyla sosyal medyada #6ŞubattaHataydayız etiketiyle çalışma başlatıldı. 6 Şubat Platformu söz konusu etiket çalışmasıyla 6 Şubat gecesinde ve gündüzünde yapılacak "Büyük Hatay Buluşması"na çağırdı.

6 Şubat depreminin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bölge halkının sorunları çözülmedi. Depremin yıl dönümüne günler kala, yaşanan sorunlara dikkat çekilmek amacıyla sosyal medyada #6ŞubattaHataydayız etiketiyle çalışma başlatıldı.

Binlerce kullanıcının paylaşımlarıyla destek verdiği etiket çalışmasında bölgede yaşanan sorunlara dikkat çekilirken dayanışma mesajları yinelendi. 6 Şubat Platformu tarafından başlatılan çalışma kısa sürede sosyal medyada etkili oldu.

6 Şubat Platformu söz konusu etiket çalışmasıyla 6 Şubat gecesinde ve gündüzünde yapılacak etkinliklere çağrı yaptı. Buna göre depremin yıl dönümü olan 6 Şubat gecesi, depremin gerçekleştiği 04.17'de Yunus Emre Parkı'nda anma düzenlenecek. Gün içindeyse saat 15.00'te Maksim Alanı'nda buluşulacak ve anma-yürüyüş düzenlenecek.

Birçok kurum ve siyasi parti de çalışmaya destek vererek yaygınlaştırdı.

SOL Parti Hatay da konuyla ilgili paylaşım yaparak, "Yitirdiğimiz yüz binlerce canımızı anmak, hatırla(t)mak ve hesap sormak için #6ŞubattaHataydayız" dedi.

Yitirdiğimiz yüz binlerce canımızı anmak, hatırla(t)mak ve hesap sormak için #6ŞubattaHataydayız pic.twitter.com/Gbya25m8OU — Sol Parti Hatay (@HataySol) February 2, 2024

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da yaptığı paylaşımla etiket çalışmasına destek verdi. Hatimoğulları, "6 Şubat’ta, depremin 1. yılında kaybettiklerimizi anmak, “Unutmadık, Affetmedik” demek için Hatay’da olacağız! Kentlerimizi kaderine terk eden, hayatını kaybeden insanlarımızın sayısını gizleyen iktidardan hesap soracağız. #6ŞubattaHataydayız" dedi.