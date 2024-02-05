Depremlerle ilgili suç duyurusuna Murat Kurum için 'soruşturmaya gerek yok' kararı

Maraş merkezli depremlerle ilgili dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hakkında yapılan suç duyurusu için “soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat'ta Maraş merkezli depremlerde on binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına ilişkin dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılan suç duyurusu için “soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi.

Halkçı Hukukçular, dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dönemin Malatya Valisi Hulusi Şahin ile AKP’li Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz'ın haberine göre; Malatya Cumhuriyet Savcısı M.A.T., dilekçede yer alan isimler hakkında “soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi.

Kararda, “Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından deprem nedeniyle meydana gelen tüm ölüm ve yaralanmalara ilişkin ayrıntılı soruşturma işlemlerinin devam ettiği, öte yandan şikâyet hakları bulunan maktul yakınları ile yaralıların şikâyetlerinin cumhuriyet başsavcılığımızca ayrıntılı olarak alındığı, yine ilgili ihbar dilekçesinin soruşturmaya kaydedilmesi halinde benzer mahiyette aynı olaya ilişkin birden fazla mükerrer soruşturma olacağı, usul ekonomisi bakımından ihbar eden tarafından gönderilen dilekçenin ihbara kaydedildiği, konusu ve tarafları aynı olan ihbarla ilgili yeniden bir soruşturma yapılamayacağı anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.