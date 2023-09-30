Depremzede aileye 15 günlük barınma 'çözümü'

Diyarbakır'da, depremde ağır hasar alan evlerini boşaltan Oynar ailesi, kiraladıkları depodan da çıkmak zorunda kalınca yüksek kiralar nedeniyle ev bulamadı. Sokakta kalan aile, 15 günlüğüne Büyükşehir Belediyesi’nin misafirhanesine yerleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’ndeki ağır hasar alan evlerini boşaltmak zorunda kalan 4 çocuklu Sezer ve Hediye Oynar çifti, ev bulamayınca 15 günlüğüne belediye misafirhanesine yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcılığı yaparak geçimlerini sağlayan 4 çocuklu Oynar ailesi, Maraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan evlerini boşaltıı. 2 ay çadırda kaldıktan sonra 6 ay boyunca kiraladıkları bir depoda yaşayan aile, burayı da boşaltmak zorunda kaldı.

Ev bulamayınca 4 gün boyunca bölgedeki iki ayrı parkta kalan aile, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 15 günlüğüne belediye misafirhanesine yerleştirildi.

"ÇOCUKLARIMIZ DEVAMSIZLIKTAN SINIFTA KALDI"

Maddi durumnlarının iyi olmadığı söyleyen Hediye Oynar, "Ben bir depo kiraladım, eşyalarımı içine koydum. Kiraladığım deponun sahibi geçici olarak 2 aylığına bize kiraya vermişti. 6 aydır içinde kaldık. Ev sahibinin oğlunun düğünü vardı diye, bizi mecburiyetten çıkarmak zorunda kaldı. Biz de depodan mecburiyetten çıktık, kalacak yer bulamadık" diye konuştu.

Kira fiyatlarının yüksek olduğunu belirten Oynar, şöyle devam etti: "Kiralar 10 bin, 15 bin TL’yi buldu. Ev bulamadık, mecburiyetten parka geldik. Eşim şu an ev arıyor, naylon ve karton topluyor. Sakat ve durumumuz yok. Şu an hasta ve bu şekilde gidip uygun bir ev arıyor. Normalde aşağıdaki parkta kalıyorduk, 2 gündür de bu parka geldik. Kimse de bize burada kiralık ev vermiyor, fakir olduğumuz için. Ne yapacağız bilmiyorum. 2 çocuğum okula gidiyor. Her ikisi de geçen sene devamsızlıktan sınıfta kaldılar. Bu sene yine böyle olacak herhalde. Yardım istiyorum."