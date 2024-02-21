Depremzede, bankayı yaşadığına inandıramıyor

Maraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkıma uğrayan Hatay’da yaşayan ve kayıtlara ölü olarak kaydedilen Ahmet Artan, bankaları ikna edemiyor. Bankalar Artan’ı "ölü" olarak kabul ediyor. Hatay’ın Narlıca Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Artan devlet kayıtlarında ölü olarak işlendi. Kendisiyle aynı ismi, soy ismi taşıyan ve baba isimleri aynı olan Ahmet Artan, depremde ölen vatandaş yerine sisteme ölü olarak girildi.

İsim karmaşası sonrası devlet kayıtlarında ‘ölü’ olarak görünen Artan, banka işlemleri başta olmak üzere birçok sorun yaşadı. Artan, yaklaşık iki ay süren bir mücadele sonucu devlet dairelerindeki kaydını düzeltebilse de banka kayıtlarında ölü olarak göründüğü belirlendi. Artan, "Ben kendim arama kurtarma ekibinde çalışmama rağmen kendim aslında ölmüşüm farkında değilim. Bankalardan ricam bir an önce bu hatanın düzeltilmesini istiyorum” dedi.