Depremzede çocuklara 'photoshop' ile çorap giydiren Çınkıl, AKP'den aday adayı oldu

Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, AKP'den belediye başkan aday adayı oldu. Çınkıl'ın, Maraş'ta ayağından çorap olmayan depremzede çocuklarla çektirdiği fotoğrafı shoplayarak paylaşması tepki çekmişti.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, afetzedelere yardım götürüp ayaklarında çorap olmayan çocuklarla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından shoplayarak paylaşan ve tepki çeken Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, AKP'den belediye başkan aday adayı oldu.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından toplanan yardımları Maraş'a götürdü. Burada depremzedeleri ve özellikle çocukları ziyaret ederek oyuncak ve yardım malzemesi dağıtan Çınkıl, o anlara ait çektirdiği fotoğrafları da kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.

ÇOCUKLAR 'RENCİDE' OLMASIN DİYE YAPMIŞ

Fotoğraflarda, ayaklarında çorap olmayan depremzede çocuklara photoshop ile çorap yapıldığı ortaya çıkınca büyük tepki çekmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Yahya Çınkıl, photoshopun bilgi işlemdeki personel tarafından depremzede çocuklar rencide olmasın diye yapıldığını ileri sürmüştü.

AKP'DEN ADAY ADAYI OLDU

Sinop'taki görevinden istifa eden Yahya Çınkıl, Samsun'un İlkadım ilçesinden belediye başkanı olmak için AKP'den aday adayı oldu.

Çalışmalara başlayan Çınkıl, vatandaş ve esnafları dolaşarak kendisini tanıtmaya çalışırken, parti milletvekilleri ve yöneticileriyle de biraraya gelerek kulis yapmaya devam ediyor.