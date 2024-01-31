Depremzede Derneği, 1’inci yıl raporu hazırladı

Haber Merkezi

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da kurulan Depremzede Derneği 1. yıl raporunu yayımladı. Raporda, depremi yaratan siyasal ve ekonomik faktörlerden bahsedildi. Raporda imar affı, iktidarın şehircilik politikası, yerel yönetim sorunlarından bugün kentte yaşanan sağlık, barınma, psikososyal gibi en kritik sorunlara ilişkin bulgular da yer aldı.

Hatay Depremzede Derneği, dün de raporu paylaşmak için önce SOL Parti Genel Merkezi’ni ardından TBMM’yi ziyaret etti. SOL Parti Genel Merkezi’ne yapılan ziyarette, partililer dayanışma mesajı verdi. Öte yandan dernek üyeleri rapora ilişkin bugün 13.00’da Ankara’da Mülkiyeliler Birliği’nde basın toplantısı düzenleyecek.