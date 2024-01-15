Depremzede kardeşlere destek: Veli-Der’den suç duyurusu

Depremde göçük altında kalan ikiz kardeşlerin, Alanya’da kaldıkları okul yurdunda beraber uyumaları nedeniyle ‘eşcinselsiniz’ denilerek yurttan atılmasıyla ilgili Veli-Der Antalya Şubesi, Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi idari kadrosu hakkında suç duyurusunda bulundu

HABER MERKEZİ

Antakya'da depreme yakalanan ve 4,5 saat göçük altında kalan kardeşler, Alanya’da kaldıkları Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi yurdunda beraber uyumaları nedeniyle ‘eşcinsel’ denilerek yurttan atıldı. Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Antalya Şubesi, kardeşlerin atılması sonrası Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi idari kadrosu hakkında Antalya Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.

Çocukların yaklaşık 40 gündür psikolojik baskı altında olduğunu söyleyen, Veli-Der Antalya Şube Başkanı Tülin Koç, “Görünen o ki; göçük altında 4,5 saat kalan sonrasında yaşama tutunmaya çalışan çocuklarımız gerekli psikososyal destek alamadıkları ve hala kendilerini güvende hissedemedikleri için birlikte uyuma ihtiyacı hissediyorlar. Çocuğun üstün yararı gereği iddialar kabul edilemez olup, savcılık tarafından ivedilikle soruşturma başlatılması gerekmektedir. Deprem sebebiyle travma yaşamış çocuklarımıza, idare tarafından psiko-sosyal destek hükümleri uyarınca destek çalışmaları yapılması gerekirken, tam tersi olarak tehdit altında bırakılarak örgün eğitimin dışına çıkartılmaya çalışılması ve okula ait yurtla ilişiklerinin kesilmesi sebebiyle, sorumlular hakkında vakit kaybetmeden soruşturma açılarak, çocuklarımızın temel haklarının tesisinin sağlanması elzemdir” dedi.

Çocukların yurttan ilişkisinin kesilmesinde de mevzuata aykırılık olduğunu vurgulayan Koç, “Söz konusu iddialar, anayasaya da aykırılık teşkil etmekte olup, cebir kullanmak koşulu ile anayasanın ihlali söz konusudur. Anayasa madde 41. Uyarınca devlet çocukların üstün yararını karşılamakla mükelleftir, lakin iş bu olayda Anayasa madde 42/1 ‘Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.’ Hükmünün açık bir şekilde cebir kullanarak ihlali söz konusu olup, sorumluların tespit edilerek haklarında soruşturma başlatılması gerekmektedir. Bu olayda gerek asli gerek ise de dolaylı olarak bulunan şahıslar görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevi kötüye kullanma suçunu işlemişlerdir. İlgili kanun hükümlerince şahıs veya şahıslar hakkında aynı şekilde soruşturma açılması önem teşkil etmektedir” diye konuştu.