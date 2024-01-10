Depremzede kardeşlerin 'eşcinsel' denilerek yurttan atıldığı iddiasına soruşturma

Antakya'da depreme yakalanan ve 4,5 saat göçük altında kalan ikiz kardeşlerin, Alanya'da kaldıkları okul yurdunda beraber uyumaları nedeniyle 'eşcinselsiniz' denilerek yurttan atıldığı iddia edildi. Olayla ilgili Antalya Valiliği soruşturma başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir lisede okuyan ve yurtta beraber uyuyan depremzede iki kardeşin 'eşcinsel' denilerek yurttan atıldığı iddia edildi.

Antalya Valiliği, depremzede ikizlerin okulun yurdundan atıldığı iddiaları üzerine inceleme ve soruşturma başlattı.

Hatay'da depreme yakalanan ve 4,5 saat boyunca göçük altında kalan tek yumurta ikizi kız kardeşler, okula devam edebilmek için kayıtlarını Alanya'daki bir liseye aldırdı.

Aynı okulun yurdunda konaklamaya başlayan kardeşlerden biri, göçük altında kalmanın korkusuyla kardeşiyle aynı yatakta uyumaya başladı.

Ancak bu durum, yurt yönetimine şikayet edildi.

İkizlerin kaldıkları okul yurdunda beraber uyumaları nedeniyle 'eşcinselsiniz' denilerek şikayet edildiği öne sürüldü.

Kızların babası ahlaksız iftira ile kızlarının okuldan ve yurttan atıldığını öne sürerken, iddialar üzerine Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.