Depremzede kayısı üreticileri destek bekliyor

Depremlerde büyük hasar alan Malatya'da kayısı üreticileri destek talebinde bulundu. Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, depremin ardından insanların il dışına çıktığını, ayrıca aşırı yağışlar nedeniyle üreticilerin kayısı ağaçlarına yeterli bakım yapamadığını söyledi.

Kayısı üreticisinin ekonomik kayıplar yaşadığını aktaran Solmaz, "Malatya'nın ekonomisi kayısıya dayanmakta. Bu yıl mazot ve gübre desteğinin yanında çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilere destek sağlanması lazım" diye konuştu. Kuyulu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Fahrettin Avşar, "Geçen yıl mahsul olmadı, manolya hastalığı ve zirai don etkiledi, bu yıl verim düşüklüğü olacak. Henüz zirai ilaç almadık, alsak da borçlanarak alacağız. Gübre, ilaç ve sulama giderleri var. Devletimizin bu konularda destek olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.