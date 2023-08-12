Depremzede sağlıkçılar işten atıldı

Maraş merkezli depremlerde 22 sağlık emekçisinin hayatını kaybettiği Özel Defne Hastanesi’nde çalışan sağlık emekçileri tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldı. Yaklaşık 600 sağlık emekçisi haklarını istiyor.

Berkay SAĞOL

Depremlerde 22 sağlık emekçisinin hayatını kaybettiği ve yoğun bakımdaki hastaların ölüme terk edildiği iddiasıyla gündeme gelen Hatay Özel Defne Hastanesi’nin hisselerinin yüzde 75’inin MMT Amerikan Hastaneleri Grubu’na devredildi. Devir işleminin ardından yaklaşık 600 çalışanın tazminatsız şekilde işten çıkarıldığı ifade edildi.

İşten çıkarılan hastane çalışanları adına konuşan sağlık emekçisi Ali Canım, “Bugüne dek büyük sabır, metanet, umut ve bağlılık duygusuyla alacaklarının ödenmesini bekleyen Defne Hastanesi emekçileri ve emekçilerin yetim kalan çocuklarına aradan geçen yıkım, kayıp, acı, açlık susuzluk ve yokluk dolu 6 aylık süre boyunca Özel Defne Hastanesi ve yüzde 75 hisseyi devralmış MMT Amerikan Hastaneler Grubu tarafından maalesef herhangi bir ödeme yapılmamıştır” dedi.

Canım, “Özel Defne Hastanesi ve büyük ortağı MMT Amerikan Hastaneler Grubu çalışanların bazı yasal haklarını vermeyeceğini, hak ettikleri alacaklarından kesinti yaparak ve ileri vadeli çeklerle ödeneceğini söylemiştir. Bundan daha üzüntü verici ve insanlık dışı olan teklif ettikleri tırpanlanmış miktarı kabul etmeyen biz depremzedelere ‘İsteyen mahkemeye başvurabilir’ diyerek, ölümü gösterip sıtmaya razı etmek istemeleridir. Özel Defne Hastanesi ve MMT Amerikan Hastaneler Grubu’ndan alacaklarımızın derhal ve bir defa da ödemesini talep ediyoruz” diye konuştu.

600 SAĞLIKÇI MAĞDUR

Konu hakkında BirGün’e açıklama yapan Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Servar Yılmaz, şunları dile getirdi: “Özel Defne Hastanesi’nde çalışan sağlık emekçilerinin kasım, aralık ve ocak ayı maaşları ödenmemiş. Şubat ayında deprem olduktan sonra depremden bugüne kadar da herhangi bir ödeme alamamışlar. Gelinen noktada sağlık emekçileri hem kasım ayından beri maaş almadı hem de işten çıkarıldıktan sonra kendilerine herhangi bir tazminat ödemesi yapılmadı. Hastanenin yüzde 75 hissesini devir alan şirket genel kurul yapılmasını bekliyor. Genel kurul yapılıp devir işlemlerini tamamladıktan sonra ödeme yapmayı taahhüt ediyor. Ancak şu anda yaklaşık 600 çalışanın ciddi bir mağduriyeti var. Biz sağlık emekçilerinin ve hekimlerin yanındayız. İki tarafta kabul ederse arabuluculuk yapmaya hazırız. Yeter ki yaşanan bu mağduriyet bir an önce son bulsun.”