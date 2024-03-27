Depremzedelerden Murat Kurum’a: Sözler tutulmadı, hakkımızı helal etmiyoruz

Osmaniye’de konteyner kentte yaşamaya devam eden depremzedeler, "Ben verdiğim her sözü tuttum" diyen AKP’nin İstanbul Adayı Murat Kurum’a tepki gösterdi. 6 Şubat depremlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koltuğunda oturan kurumun sözlerini tutmadığını savunan depremzedeler, "Hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

Mustafa BİLDİRCİN

Osmaniye konteyner kentini ziyaret eden CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, kentteki depremzedelerinin, dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a verdiği sözleri tutmadığını hatırlattıklarını belirtti.

Murat Kurum’un depremlerin ardından kenti yalnızca bir kere sınırlı bir sürede ziyaret ettiğini hatırlatan CHP’li Kaya, "Depremzede yurttaşlarımız, ‘Verilen sözlerin hiç biri tutulmadı, erzak yardımı da kesildi. İleriye dair umutla bakamıyoruz, hakkımızı helal etmiyoruz’ diyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP’li Asu Kaya, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum’a, “Nerede deprem konutları? Neden hala konteynerlerde yaşıyoruz? Barınma krizi neden çözülmedi?” diye sordu. Depremlerin ardından verilen vaatlerin yerine getirilmediğinin anlatan Kaya, şunları söyledi:

"Bir yılın içinde depremzedeler eşyalı olarak teslim edilecek deprem konutlarında oturacak’ denildi. Çekiliş yapıldı, çok sınırlı sayıda insanın taşındığını duyuyoruz ama konteyner kent hala dolu. Deprem bölgesinde barınma krizi had safhada, konteyner kente girmek için insanların sırada bekliyor, deprem bölgesinde insanlar kiralık ev bulma konusunda umutlarını kesmiş durumda.

"KONTEYNERE MAHKUM HİSSEDİYORLAR"

Depremzedeler, hayatlarının 20 metrekarelik bir konteynırda geçeceğine kanaat getirmiş durumdalar, adeta kendilerini buna mahkum hissettiklerini söylüyorlar. Konteynır kentlerde yaşayanların kendilerini şanslı sayıyorlar, evlerinin kirasını ödeyemeyen binlerce kiracı depremzede, konteynır kente geçmek istediklerini, durdurulamayan kira artışlarıyla baş edemediklerini söylüyor."

"TEŞEKKÜR BEKLEYEMEZ"

Asu Kaya, depremzedelerin Murat Kurum’a tepkisini de aktardı. Depremzedelerin, depremlerin ardından yaşanan yıkımda Kurum’un birinci derecede sorumluluğu olduğunu düşündüğünü ifade eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir toplumda sorumluluk yüklenen kişi, ‘Biz bunu yaptık’ diyerek teşekkür bekleyemez, çünkü bu onların görevidir. Bakanlar, bir ülkede sorumluluk heybesini üstlerine almışlarsa o sorumluluğu taşıyabilmelidirler. Deprem bölgesinin depremzedelerinin teşekkürü değil isyanı var."