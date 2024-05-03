Depremzedelerden yargıya siyah çelenk

Maraş’ta 6 Şubat depremlerinin simgesi olan ve 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nde ölenlerin yakınları adliyeye siyah çelenk bıraktı.

Aileler adına açıklama yapan Tuğçe Demir, inşaatlardaki usulsüzlüklerin 1400 kişinin ölümünde neden olduğunu belirterek, “Bu usulsüzlükleri görmezden gelip imza atan kamu görevlilerinin yerine getirmedikleri sorumluluklar yüzünden 1400 yaşam son bulmuştur. Bir yıl geçmesine rağmen 1400 yaşamın ölümünde sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin ifadesi dahi alınmayıp, soruşturma izinleri bile çıkarılmamıştır. Soruşturma izinlerinin çıkması için neden bekleniyor?​” dedi.

22 bloktan 18 bloku yıkılarak 1400 kişiye mezar olan 6 Şubat depremlerinin simgelerinden Ebrar Sitesi ile ilgili davalar devam ederken, ölenlerin yakınları adliye önünde toplandı. Ellerinde döviz ve pankartlarla seslerini duyurmaya çalışanlar, Kahramanmaraş Adliyesi’ne siyah çelenk bıraktı. Aileler adına açıklama yapan Tuğçe Demir, Ebrar Sitesi’nde babası ile kardeşini kaybettiğini ve sadece adaletin yerini bulmasını istediklerini belirtti.