Depremzedelerin konteynerlerini su bastı

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Hatay'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrasında yurttaşların kaldığı konteynerleri su bastı.

Depremden felaketinde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’da depremzedelerin çilesi bitmiyor. Akşam saatlerinde başlayan yağış sonrası Antakya’da yurttaşların kaldığı İhtiyaç Reçetesi Yaşam Alanı (Konteynerkenti) ve öğretmenlerin kaldığı Stadyum-2 konteyner kentinde bulunan konteynerleri su bastı.

Cumhuriyet'in aktardığına göre; İhtiyaç Reçetesi Yaşam Alanında kalan bir yurttaş, baskın sonrası yetkililerin kendilerine yanıt vermediğini ve içeri giren suya artık kova bile yetiştiremediklerini belirtirken Stadyum-2 konteynerkentinde kalan ve ismini vermek istemeyen bir öğretmen ise “Giderler tıkalı olduğu için her yer su doldu. Kapılarda bekliyoruz. Çok kötü, çok korkuyoruz” ifadelerini kullandı.