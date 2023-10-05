Depremzedelerin sorunlarının araştırılması için önerge verildi, AKP ve MHP reddetti

Yeşil Sol Parti’nin depremzedelerin sorunlarının araştırılması için verdiği önergenin gündemin önüne çekilerek bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla TBMM Genel Kurulu’nda reddedildi.

Yeşil Sol Parti’nin depremzedelerin sorunlarıyla ilgili araştırma önergesinin gündemin önüne çekilmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Yeşil Sol Parti grubu adına söz alan Mersin Milletvekili Ali Bozan, AKP’li milletvekillerinin Genel Kurul salonunda olmamasına tepki göstererek, “Şu anda Meclis’in boş sıralarına konuşuyorum. 6 Şubat depremlerinin temel sorumlusu AKP sıraları yine bomboş. Sayıyorum şu anda, 2-4-6-8- 10. AKP’nin 10 milletvekili sadece bu önerge ile ilgili konuşmaları izliyor. Konuşmaları izlemeden, dinlemeden oy verecekler. Sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Özellikle AKP milletvekillerine diyoruz ki, saraya değil Allah’a kulluk etmeye davet ediyoruz. Sarayın değil halkın vekili olmaya davet ediyoruz” dedi.

“TEMİZ DİLLE KONUŞMAYA DAVET EDİYORUM”

Bozan'ın sözleri salonda tartışmalara neden oldu. TBMM Başkanıvekili Bekir Bozdağ, Bozan’ı “Temiz bir dille konuşmaya davet ediyorum” diye uyardı. Bozan ise “Temiz bir dille konuştuğuma inanıyorum” diye yanıt verdi. Bozan, “Kaba bir dil olduğunu düşünmüyorum” diye ekledi. Bozan, AKP’nin deprem konutlarında Alevi ve Kürt yurttaşlara ayrımcılık yaptığını, Kürt ve Alevi köylerinin deprem konutlarının yapılmadığını ileri sürdü.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta yerinden söz alarak ayrımcılık yapılmadığını savundu. Usta, “Sürekli kime kul olduğumuzun, kime inandığımızın hesabını biz kendimiz biliriz. Kim kime kul olduğunu herkes çok iyi bilir. Bizim kime kulluk yaptığımızı da, Allah’tan başkasına kulluk yapmadığımızı da biz çok iyi biliyoruz. Bu ithamlar milletimizin vicdanını rahatsız eder” dedi.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, “Hatay’da binlerce aile halen çadırlarda yaşıyor. Bu çadırlarda yaşayan insanlardan evlerinde, bahçelerinde kalmayı isteyenler olabilir ama halen konteyner olmadığı için insanlar kalıyor. Bunların büyük çoğunluğu Suriyeli. Ama sadece konteyner var, konteyner olduğu halde gitmek istemeyenler gibi lanse etmek insanları üzüyor. Burada bir başkanlık kargaşası yaşanıyor. Türkiye başkanlıkla yönetiliyor, parti devletine dönmüş olabilir ama burada Meclis Başkanı varken, adeta paralel başkan gibi davranılması, her konuşana cevap verilmesi, acıların küçümsenmesi, ülkemizin Şenyaşar ailesi hepimizin üzüldüğü bir hadise” diye konuştu.

“PSİKOLOJİK SORUNLAR DEVAM EDİYOR”

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, Türkiye’de deprem bilincinin oluşmadığını vurgulayarak, “Depremin üzerinden 8 ay geçmesine rağmen atılan adımlar yeterli olmamıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyetleri devam etmektedir. Aşırı sıcakları çadırlar ve konteynerlerde geçirmek zorunda olanları, kuvvetli yağışlar ve soğuklar beklemektedir. En temel ihtiyaç olan suya erişim dahi hala birçok yerde sağlanamamaktadır. Deprem sonrası vatandaşlarımızın yakınlarının kayıpları, yaralanma ve sakat kalanlarının yanında hala psikolojik sorunlarla, bulaşıcı hastalıklarla, geçim sıkıntısıyla mücadele etmektedir. Enkaza dönüşen okullar, yurtlar ve hastaneler yüzünden birçok hizmette aksaklık yaşanmaktadır. Kamu kurumlarında personel sıkıntısı devam etmektedir. Öğretmen, doktor ve sağlık çalışanı sayısı yetersizdir. Bazı öğrenciler eğitimlerine devam edemezken, hastaların tedavi imkanları kısıtlıdır” dedi.

“HATAY’I GÖRMEYE DAVET EDİYORUM”

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay’ın durumunu anlatarak, “600 milletvekilimi Hatay’ı kendi gözünüzle görmeniz için Hatay’a davet ediyorum. Hatay ne yazık ki sorunların birikimi bir kent haline geldi. Şu ana kadar kadar yaralar sarılmaya çalışıldı, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ama ne yazık ki yetersiz. Hatay’ın yaralarının sarılması için Hatay’ın afet özellikli il haline getirilmesi lazım. Çünkü Hatay’daki esnaf artık Antakya’dan gitti. Antakya’daki işveren Antakya’dan gitti. Hatay’daki çalışan sayısı depremden önce 165 bindi, şu an 107 bin. Hatay’ın ihracatı yüzde 41 düştü” diye konuştu.