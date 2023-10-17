Der Spiegel: İsrail kara harekâtı için Biden'ı bekliyor

Alman Der Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan iddiaya göre, İsrail'in Gazze harekâtı için ABD Başkanı Biden'ın ziyaretinin tamamlanmasını bekliyor. Spiegel, ayrıca, "İsrail'in bu ziyaret sürerken kara harekâtını başlatarak Biden'ı karşısına almasının neredeyse imkânsız" olduğunu ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekâtını gerçekleştirmek için ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyaretini beklediği iddia edildi.

DW Türkçe'nin Alman Der Spiegel dergisinin internet sitesindeki haberden aktardığına göre, kara harekâtının Biden'ın İsrail ziyareteleri tamamlandıktan sonra başlayacağına dair işaretlerin arttığı belirtildi.

Haberde, "İsrail'in bu ziyaret sürerken kara harekâtını başlatarak Biden'ı karşısına alması neredeyse imkânsız" denildi.

Biden'ın ABD'nin İsrail'e verdiği desteği göstermeye yönelik ziyareti yarın gerçekleşecek. Biden, bu ziyaret sırasında aralarında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun da bulunduğu üst düzey yetkililerle görüşecek.

BİDEN "BÜTÜK HATA OLUR" DEMİŞTİ

Biden hafta sonunda ABD medyasına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ni yeniden işgal etmesinin "büyük bir hata" olacağını söylemişti.

Biden'ın ziyaretinden önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla da İsrailli ordu yetkilileriyle görüşmek için Tel Aviv'e gitti.

Biden, İsrail'den sonra Ürdün'e geçecek. Bu ülkede Ürdün Kralı II. Abdullah'ın yanı sıra Filistin Özerk Yönetim Başkanı Mahmud Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Çatışmaların İsrail'in Lübnan sınırında da yoğunlaşmasının ardından savaşın daha geniş bir bölgeye yayılmasının önüne geçmeyi amaçladığı bildirilen ABD'nin Arap devletlerini de bu doğrultuda bir arada tutmayı hedeflediği düşünülüyor.

İran, Lübnan'daki Hizbullah hareketini de içeren müttefiklerinden oluşan "direniş cephesinin" her an İsrail'e yönelik "önleyici" saldırıda buunabileceği uyarısında bulunmuştu.

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İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan savaşın 11'inci gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettiriyor.

Şu ana dek İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 2778 kişi hayatı kaybetti. Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise 1309 İsrailli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki sağlıkla ilgili kaynakların aktardığı bilgilere göre, Han Yunus bölgesini hedef alan hava saldırıları sonucu Gazze'deki Nasır Tıp Kompleksi'ne çok sayıda yaralı geldi.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail'in, savaş uçakları, gemileri ve topçu atışlarıyla Gazze Şeridi'ne saldırılarının gece devam ettiğini aktardı.