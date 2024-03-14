Derdimiz geleceği örgütlemek

İstanbul ittifakının sonuç verdiğini dile getiren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçim sürecini değerlendirdi. Çelik, “İstanbul ve 14 ilçenin yanında 10 ilçe daha kazanabiliriz” diye konuştu.

Öncü DURMUŞ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik önceki gün meslek odalarına ziyarette bulundu. Seçim çalışmaları kapsamında görüş ve önerilerin de alındığı ziyaretlerde Çelik, yerel yönetimlerde, demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların, meslek odalarının belediye ile işbirliği içerisinde olmasının önemine değindi.

Seçim çalışmalarına da değinen Çelik, hedeflerinin salt bir seçim galibiyeti olmadığını Türkiye’de demokrasiyi tekrar inşa etmenin olduğunu da vurguladı.

Çelik, “2019’da Türkiye’de demokrasiyi geliştirmek için harekete geçmiştik, ancak bugünün Türkiye’si hukukun kaldırıldığı, hak gasplarının yaşandığı, muhalif olan her sesin bastırıldığı bir ortama sahip. O sebeple 2024 seçimlerine giden süreçte diyoruz ki bizim bu ülkede yeniden bir demokrasi inşa etmemiz lazım. Sendikaların, meslek odalarının güçlü olduğu, basının özgür olduğu, halkın yönetimde söz sahibi kılındığı, demokratik hak ve taleplerin öne çıkarıldığı bir ülke inşası hedefimiz” dedi.

Kimlik siyaseti üzerinden yapılan kutuplaştırmaları da eleştiren Çelik, “Bu seçimlerle beraber hep birlikte mücadele ederek umudu örgütlemek için yola çıktık. İstanbul’dan başlayarak bütün ülkeye yayılacak bir umuttan söz ediyoruz. Derdimiz geleceği örgütlemektir” ifadelerine yer verdi.

Çelik, TMMOB’ye bağlı İstanbul Makina Mühendisleri Odası ziyaretinin ardından seçim çalışmalarını ve gündemdeki tartışmaları da BirGün’e değerlendirdi.

10 İLÇE DAHA KAZANABİLİRİZ

Saha çalışmalarından ve yapılan kamuoyu yoklamalarından aldıkları verilere göre İstanbul’da önde olduklarını belirten Çelik, “Son verilere göre 14 belediyemizin tamamını alıp üzerine 10 belediye daha kazanabildiğimizi görüyoruz. Genel olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde de öndeyiz. Ayrıca meclis üyelerinde de çoğunluğu sağlıyoruz” dedi.

RAKİBİMİZ ERDOĞAN VE DEVLETİN OLANCA KAYNAĞI

AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adayı Murat Kurum’un ‘düşük profil’ tartışmalarına da yanıt veren Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu seçimde Tayyip Erdoğan ile yarıştığını söyledi. Çelik, “Sayın İmamoğlu, AKP’li adaylara çalışan valilerle, kamu kaynaklarını kullanarak iktidar propagandası yapan bakanlarla, AKP’nin tekeline girmiş medyanın yüzde 50’si ile yarışıyor. Bürokrasiye, kamu kaynaklarına, medyaya, karalama kampanyalarına ve tabii ki Erdoğan’a karşı bir mücadele veriyoruz” dedi.

ASIL SORU İSTANBUL’U KİMİN YÖNETECEĞİ OLMALI

Tüm bunlara karşı 2019’dan 2024’e kadar yapılanları anlatmak için ve bir 5 yıl daha daha adil daha yeşil bir İstanbul için çalıştıklarını belirten Çelik, 2028’e giden sürecin şu an için ana gündemleri olmadığını önceliklerinin 31 Mart günü olduğunu da belirtti. Gündemdeki DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi tartışmalarına değinen Çelik şöyle konuştu:

Bizim birinci önceliğimiz hem İstanbul’un kazanılması hem de daha sonra kazanılacak bir ülke mücadelesi için umudu büyütmek. Dolayısıyla hem Dem Parti ile yaşanan tartışmalar hem Yeniden Refah Partisinin izlediği yol tartışmalarından çok çalışmalarımıza yönelmiş durumdayız.

Ancak tüm siyasi partilerin alacağı oyların seçime etkisi olacak. Ayrıca biz 2019’da ittifaklarla gidilen seçim sonrası bugün İstanbul ittifakı ile seçime gidiyoruz. O yüzden bizim bugün ittifakımız daha geniş. Çocuklar, gençler, emekliler, işçiler, demokratik kitle örgütleri, sendikalar, meslek odaları, kadın ve gençlik örgütleri olarak seçime gittiğimizi açıkladık. Dolayısıyla bu tartışmaların üzerinde bir çerçeve ile seçime giriyoruz ve günün sonunda şu çok net; Seçim Ekrem İmamoğlu ile Murat kurum arasında geçecek. Buradaki temel soru İstanbul’u kim yönetmeli olacak”

Şu ana kadar yürütülen çalışmalarda İstanbul İttifakı’nın karşılık bulduğunu belirten Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü:

Sahadan gördüğümüz kadarıyla toplumun da ‘Bu kenti kim yönetmeli’ sorusu etrafında pozisyon aldığını görüyoruz. O açıdan asıl sorular şunlar;

İstanbul’u bu şehrin dere yataklarını, ormanlarını, askeri alanlarını imara açanlar, TOKİ’de mağduriyet yaratanlar mı yönetmeli yoksa 2019’dan bugüne 9 milyon metrekare yeşil alan yaratan İmamoğlu mu yönetmeli?

34 kişiye 4 milyon dolar burs vererek, yurtdışına gönderip ardından iki kişiyi milletvekili yapanlar mı yönetmeli yoksa 5 yılda 100 bin öğrenciye burs veren İmamoğlu mu yönetmeli?

Kentin kaynaklarını tarikat ve cemaatlere alan açarak ticari ve başka faaliyetler yaptıranlar mı yönetmeli yoksa o alanları tarikat cemaatlerden alıp dar gelirli ailelere açan kamu yararı gözeten, kreşler, yurtlar yapan İmamoğlu mu yönetmeli?

SANDIK GÜVENLİĞİ İÇİN TATBİKATLAR YAPIYORUZ

Mayıs seçimlerinde yaşanan veri akışı sıkıntısından da bahseden Çelik, çalışmalara ilişkin bilgi verdi: "Sanki sandıklar kurulmuş, açılmış ver ıslak imzalı tutanaklar imzalanıp veriler giriliyormuş gibi sistematik biçimde tatbikatlar düzenliyoruz. Bütün İstanbul rahat olsun ki her türlü müdahaleye karşı önlemlerimiz tam.”

YABANCI SEÇMEN SAYISI YÜZDE 0,4

Yabancı seçmen tartışmalarına da değinen Çelik, İstanbul’da oy kullanacak Suriyeli sayısının 42 bin 456 olduğunu ve bu sayıdan 2214 kişinin ilk defa oy kullanacağını açıkladı. Çelik tüm yabancı seçmen sayısının ise oy oranı olarak yüzde 0,4’lük bir dilimi kapsadığını aktardı.