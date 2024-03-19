Dere siyah aksa da bir sorun yokmuş!

İsmail ARI

Giresun’un Doğankent ilçesinde maden şirketinin atıklarının dereye karıştığını söyleyen yurttalar bir an önce önlem alınmasını istedi. Yurttaşlar, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu “Alagöz Maden” isimli şirketin Harşit Vadisi’ni zehirlediğini ve derelerin siyah renkte aktığını söyledi. Çevre Bakanlığı ise “Bir sorun yok” açıklaması yaptı.

Çatalağaç Köyü’ndeki “kurşun, çinko ve bakır” madenini işleten AKP’li Alagöz’ün şirketine karşı bölge halkı yaklaşık üç yıldır mücadele ediyor. Yöre sakinleri, Alagöz Maden’in ağaç katliamı yaptığını, çevre köylerin de ana su kaynağı olan Derin Dere’yi kirlettiğini öne sürüyor.

İddiaya göre, madenin atık havuzu patladı ve uzun süredir de madenden dereye kimyasal madde karışıyor. Dereyi besleyen kollarda suyun siyah renkte aktığı görülüyor. Yurttaşlar, seslerini duyurabilmek için madeni Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet etti. Şikâyette, “Alagöz Maden tarafından yapılmış olan atık havuzu sızdırmaktadır ve 3 yıldır derelerimize firma tarından ağır kirliliğe maruz bırakılmaktadır. Gerekli incelemelerinin ivedi olarak yapılmasını ve dereden su numunesi alınarak da kirliliğin tespitinin yapılmasını talep ediyoruz” denildi.

Halk, Giresun’daki Derin Dere’nin kirlendiği ve siyah renkte aktığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen yanıtta ise “12 Şubat 2024 tarihinde yerinde yapılan denetim anında herhangi sızmaya, sızma belirtisine, görsel olarak herhangi deforme durumuna rastlanmamış, havuzun dış cephesinde ve cephesinin zeminle birleştiği bölgede herhangi kirlilik belirtisine rastlanmamıştır. Tesisin uygunluğu düzenli olarak denetlenmektedir” ifadeleri yer aldı. Bakanlık her ne kadar “kirlilik olmadığını” iddia etse de derelerin neden siyah renkte aktığı açıklanmadı.

Çatalağaç Köyü Derneği yöneticisi Soner Aydın ise “Hayvanlarımız, bırakın dereden su içmeyi suyun yanına bile gelmiyor” demişti. Öte yandan 2022’de Giresun Valiliği, Derin Dere’yi kirleten Alagöz Maden’e sadece 54 bin 783 TL para cezası kesti. Cezanın gerekçesinin “Derenin hafriyat, toprak ve inşaat malzemesiyle kirletilmesi” olduğu öğrenildi.