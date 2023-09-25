Dere yatağına benzin istasyonu

Gümüşhane Şiran yolu üzerindeki tescilsiz alan ile dere yatağının özel şahsa kiralandığı iddia edildi. Bölge halkı "Kişiye özel dere ıslahı yapıp şimdi de akaryakıt istasyonu kurmaya çalışıyorlar. Bir sel gelse ne olacak?" dedi.

Sevim Dabağ

Gümüşhane Bahçelik Köyü Yoncalık Mevkii İkisu-Şiran yolu kenarındaki tescilsiz alanla birlikte dere yatağının hazineden kiralanması tepkilere yol açtı. Yöre sakinleri, birkaç ay önce Gümüşhane Devlet Su İşleri'nin (DSİ) yol üzerindeki marketin dereye yakın hizasından dere yatağında ıslah çalışması yaptığını belirterek, ıslahın kişiye özel yapıldığını şimdi de bitişiğine akaryakıt istasyonu yapılmaya çalışıldığını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Torul Milli Emlak Şube Müdürlüğü tarafından 2020’nin sonunda kiralanan dere yatağına, Gümüşhane DSİ 223. Şube Müdürlüğü tarafından uygun görüş alındı. DSİ’nin kurum görüşü kamuoyuyla paylaşılmadı.

İPTAL EDİLMELİ

Yöre sakinlerinden Şinasi Özdoğan, “Dereyi daralttılar, bir sel gelse ne olacak bilmiyoruz. Islah yapılan yerin yanı yaklaşık 200 dönüm tarım alanı ve meyve bahçeleri. Dere yatağını daraltınca arazileri sulayan kanallara Temmuz ayına kadar su basmadı. Kişiye özel dere ıslahı yapıp şimdi de akaryakıt istasyonu kurmaya çalışıyorlar. Dere yatağına kiralama mı olur" diye sordu.

Dere yatağı ıslahıyla ilgili bilimsel değerlendirme yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cantürk Gümüş ise şunları söyledi: “Dere ıslahı adı altında yapılan projeler; Habitat bölünmesine neden oluyor. Projelerle dere yatakları daraltılıyor. Derelerin akış hızını, enerjisini kıran doğal engeller, yapılan kavislerle ortadan kaldırılıyor. Dere ıslahı projeleri dere kıyılarını yok etmektedir. Yapılan beton duvarlar su-bitki ilişkisini de bozmaktadır. Suyu herhangi bir amaçla izole etmek, canlıların ulaşmasını engellemek ekosisteme ihanettir. Dere yataklarına konut ve tesis yapılmamalıdır. Dere yatakları derelere bırakılmalıdır.”

DSİ’nin dere yatağına verdiği olur yazısıyla başlayan kiralama ve ardından akaryakıt istasyonu yapımına tepki gösteren yöre sakinleri, Gümüşhane İl Genel Meclisi tarafından akaryakıt istasyonu yapılmak üzere başlatılan sürecin iptal edilip, dere yatağının eski haline getirilmesi gerektiğini belirterek mahkemeye başvuracaklarını söyledikleri bildirildi.